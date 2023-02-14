İsfendiyar Ne Demek? Şehname’de İsfendiyar Kimdir, Divan Edebiyatında Kimi Temsil Eder?

İsfendiyar ne demek hakkında bahsederken mucizevi olaylardan da bahsetmek gerekir. Bunun nedeni olarak efsaneye değinileceği gösterilebilir. Konuyla ilgili odak noktamız İran kültürü olacaktır. Çünkü Şehnamede İsfendiyar kimdir sorusu doğrudan vurgulanan ülkeyle ilgilidir. Konu hakkında yazılacak çok şey vardır. Divan edebiyatında kimi temsil eder konusundan başka konulara kadar derlenecek bilgi çoktur. Fakat yalın bir anlatımın sağlanması için divan şiirinde İsfendiyar kimi temsil eder ile devam edilecektir.

İsfendiyar Ne Demek?

Her ülkenin kendine özgü hikayeleriyle karşılaşma olasılığımız fazladır. Aynı zamanda bu hikayeler toplumsal kültürü yansıtan yegâne örneklerdir. Hatta bazen bu hikayeler efsane şeklinde de olabilir. Fakat eğer konu efsaneyse mitolojik unsurlarla karşılaşmak daha olasılıdır. Bu da anlatılanların yaşanma imkanını azaltmaktadır. Yine de ülkeler için efsaneleri önemli ve kıymetlidir. Bunu ülkemiz için de söyleyebiliriz. Örneğin Ergenekon ya da Türeyiş efsanesi ülkemiz için kıymetli bir efsanedir. İsfendiyar da bir efsanenin karakteridir. İsfendiyar anlamı ise bu karakterin hak, kudret ve lütuf sahibi olduğunu niteliğindedir.

Şehnamede İsfendiyar Kimdir?

Şehnamede İsfendiyar kimdir sorusunda önemli olan bazı hususlar vardır. Öncelikle bu soruyla İran tarihine odaklanılacağı bilinmelidir. Çünkü İsfendiyar İran'daki bir efsaneyi konu alan bir karakterdir. İsfendiyar'ın bazı özellikleri vardır. Aslında bu özellik birtakım sembolleri kapsamaktadır. Bu sembollerden biri kahramanlıktır. Çünkü efsanede tehlikeli bir yoldan geçen ikinci kişidir. Soru başlığında yer alan şehname ise İsfendiyar'ın tarihini konu alan, başarısından bahseden bir yazım türüdür.

İsfendiyar Divan Edebiyatında Kimi Temsil Eder?

Ülkemizin edebiyatını şekillendiren ve döneme ayrılan birçok edebiyat türü vardır. Bunlardan biri de divan edebiyatıdır. Divan edebiyatında bazı semboller vardır. Özellikle de divan edebiyatı şiirlerinde bu semboller sıkça kullanılır. Aslında sembol olarak adlandırılan şey bir figür değildir. Yine yazıyla yazılan bir şeydir. İran'daki efsaneyi konu alan İsfendiyar karakterinin de Divan edebiyatında temsil ettiği bir sembol vardır. Temsil ettiği bu sembol ise kahramanlıktır.