Türkçede gün içerisinde okuduğumuz ve duyduğumuz cümleler içerisinde anlamını ya da kökenini bilmediğimiz kelimeler ile karşı karşıya kalırız. Bu kelimelerin anlamlarını ve karşılıklarını öğrenmek için ya sözlüklerden ya da internetten faydalanırız. Kişiler tarafından internetten anlamı en ok araştırılan kelimelerden biri ise ıslak olarak karşımıza çıkar. Islak kelimesinin kökeni, anlamı ve anlamdaşları için hazırladığımız yazımızda tüm detayları bulabilirsiniz. İşte, Islak eş anlamlısı nedir? Islak kelimesinin eş anlamlısı

Islak kelimesinin anlamı

Islak kelimesi, günlük hayat içerisinde en çok kullanılan kelimelerden biridir. Islak kelimesi genel olarak sıfat halinde cümlede yer alır. Türk Dil Kurumu'na göre de ıslak kelimesinin iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlardan biri bir kişinin ya da cismin üzerine su dökülmüş ya da yağmurda ıslanan, suya batırılandır. Bir diğer tanım ise herhangi bir sebep ile sulanan yaşarandır. İki anlamda sıfat olarak kullanılır. Islak aynı zamanda kuru olmayan olarak da tanımlanır. Kuru kelimesinin zıttıdır.

Islak kelimesinin eş anlamlısı

Kuru kelimesinin zıttı olan ıslak kelimesinin eş anlamlısı sadece yaş olarak bilinir. Türkçede bazı kelimelerin birden fazla anlamdaşı bulunsa da bazı kelimelerin sadece bir tane eş anlamlısı bulunur. Islak kelimesi de bunlardan biridir. Islak kelimesi yerine cümle içerisinde yaş kelimesi kullanıldığı takdirde cümle de yanlış ifade ortaya çıkmayacaktır. Yaş kelimesinin kökeni Türkçedir. Orhun yazıtlarında da kullanımı görülmüştür. Islak kelimesinin kökeninin ise Farsça olduğu yönünde kaynaklar bulunmaktadır. Bu yüzden Türkçe kelime kullanmaya özen gösteren kişiler ıslak kelimesi yerine yaş kelimesini kullanmayı tercih edebilirler.

Islak kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle

Elbise ıslak olduğu için kurumasını bekledi.

Islak saçla dışarı çıkıldığında hasta olma ihtimali de artar.

Islak kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım