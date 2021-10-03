Issız Eş Anlamlısı Nedir? Issız Kelimesinin Eş Anlamlısı

Issız, hiç kimse bulunmayan ya da çok az kimse bulunan (yer) anlamına gelirken bir de, kimsesi olmayan, yalnız anlamını taşır. Issız kelimesi yerine kullanılan anlamdaş kelimeler de vardır.

ISSIZ KELİMESİNİN ANLAMI

Issız kelimesi, dilimiz içerisinde sık bir şekilde kullanılan kelimelerin arasında yerini almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre ise, ıssız sözcüğünün anlamı aşağıdaki şekildeki gibidir:

Yalnız, kimsesi olmayan

Bulunmayan ya da az kimsede bulunan, yaban, tenha

Tenha bir durumda

Issız kelimesi için örnek cümleler:

Tenha sokak karın altında bulunduğundan dolayı çok daha ıssız bir şekilde görünüyor.

Köşkün bütün odaları çok fazla ıssız.

Issız Kelimesinin Kullanıldığı Atasözleri ve Deyimler

Issız kalmak

Issız eve it buyruk

ISSIZ KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Issız kelimesinin eş anlamlısı şeklinde kullanılabilecek birden fazla kelime dilimiz içerisinde yer almaktadır. Bu kelimelerin tamamı cümle içerisinde tek başına ya da başka bir cümle ile beraber de oldukça rahat bir şekilde kullanılabilir. Issız kelimesinin yerine kullanılabilecek ve ıssız kelimesine benzer olan kelimeler ise aşağıdaki şekildeki gibidir: