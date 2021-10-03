Issız Eş Anlamlısı Nedir? Issız Kelimesinin Eş Anlamlısı

Issız, hiç kimse bulunmayan ya da çok az kimse bulunan (yer) anlamına gelirken bir de, kimsesi olmayan, yalnız anlamını taşır. Issız kelimesi yerine kullanılan anlamdaş kelimeler de vardır.
ISSIZ KELİMESİNİN ANLAMI
Issız kelimesi, dilimiz içerisinde sık bir şekilde kullanılan kelimelerin arasında yerini almaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre ise, ıssız sözcüğünün anlamı aşağıdaki şekildeki gibidir:
Issız kelimesi için örnek cümleler:
Issız Kelimesinin Kullanıldığı Atasözleri ve Deyimler
ISSIZ KELİMESİ EŞ ANLAMLISI
Issız kelimesinin eş anlamlısı şeklinde kullanılabilecek birden fazla kelime dilimiz içerisinde yer almaktadır. Bu kelimelerin tamamı cümle içerisinde tek başına ya da başka bir cümle ile beraber de oldukça rahat bir şekilde kullanılabilir. Issız kelimesinin yerine kullanılabilecek ve ıssız kelimesine benzer olan kelimeler ise aşağıdaki şekildeki gibidir: