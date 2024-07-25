İstanbul Kent’in kuruluş felsefesi: Milli değerlerine bağlı dünya vatandaşlığı

Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) tarafından Taksim'de kurulan İstanbul Kent Üniversitesi, ilk öğrencilerini 2017-2018 akademik yılında kabul etti. Üniversitenin kuruluş felsefesinin temelinde ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek, yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmek yer alıyor. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Berna Yılmaz, Rektörü ise Prof. Dr. Necmettin Atsü. Üniversite yetkileri İstanbul Kent Üniversitesi'ni şöyle tanımlıyor:İstanbul Kent Üniversitesi, Taksim ve Kâğıthane olmak üzere iki ayrı kampüste hizmet vermektedir. Her kampüs, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş laboratuvarlar, fitness center, bireysel ve grup çalışma alanları, spor sahaları ve birçok öğrenci kulübü aktivitesi gibi olanaklar sunmaktadır. Modern eğitim olanakları ve sosyal aktivitelerle zenginleştirilmiş bu kampüsler, öğrencilere hem akademik hem de sosyal açıdan doyurucu bir üniversite deneyimi yaşatmaktadır. Fakülteler ve Yüksekokullar ise şöyle:Diş Hekimliği FakültesiEczacılık Fakültesiİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSanat ve Tasarım FakültesiSağlık Bilimleri FakültesiSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluMeslek YüksekokuluYabancı Diller YüksekokuluLisansüstü Eğitim Enstitüsüİstanbul Kent Üniversitesi, alanında uzman akademik kadrosu ve yüksek teknolojiye sahip laboratuvar alt yapısı ile öğrencilerine teorik bilginin yanı sıra pratik deneyim kazandıran bir eğitim ortamı sunmaktadır. Üniversitemizin akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış profesörler, doçentler ve öğretim görevlilerinden oluşmaktadır. Bu güçlü kadro, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini en üst düzeye çıkarma hedefiyle eğitim vermektedir. Laboratuvarlarımız, son teknoloji cihazlar ve ekipmanlarla donatılmış olup, öğrencilere uygulamalı eğitim imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilere staj imkânları sunularak, mezuniyet öncesi gerçek dünya deneyimi kazanmalarına olanak tanınmaktadır.Üniversitemizdeki 32 öğrenci kulübü, yıl boyunca düzenlediği etkinlikler ve sosyal projeler ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Bu kulüpler, öğrencilerin ilgi alanlarına göre çeşitli aktiviteler düzenleyerek, onların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Spor, sanat, teknoloji ve gönüllülük gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren kulüplerimiz, öğrencilere zengin bir sosyal hayat sunmaktadır. Ayrıca Kariyer Gelişim ve Mezunlar Ofisi, mezuniyet sonrası iş imkânları ve eğitimler ile öğrencilere ayrıcalıklı bir başlangıç fırsatı sunmaktadır. Bu ofis, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan danışmanlık ve destek hizmetlerini sağlamaktadır. Düzenlenen kariyer günleri ve iş fuarları, öğrencilerin iş dünyası ile tanışmalarına ve ağ kurmalarına yardımcı olmaktadır.