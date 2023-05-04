İstanbul Uluslararası Buluş Yarışması’nda Düzce Üniversitesi’ne 4 madalya

Düzce Üniversitesi'nin hak sahipliği ve ortaklığında olmak üzere toplam 10 buluş ile katılım sağladığı ISIF'23'ün açılışını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar tarafından ödüllerin takdim edildiği törende, Düzce Üniversitesi'nin 4 buluşu, 1 Altın ve 3 Bronz olmak üzere ödül almaya hak kazandı.

Düzce Üniversitesi ve Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. Tic. A.Ş. ortaklı, Öğr. Gör. Betül İşbilir Kula, Prof. Dr. Serkan Subaşı, Muhammed Maraşlı ve Muhammet Seis'in yer aldığı "Yeni Bir Katkı Bileşeni İçeren Bir Ultra Yüksek Performanslı Beton" başlıklı çalışma altın madalya kazandı.

Yine Düzce Üniversitesi ve Fibrobeton Yapı Elemanları San. İnş. Tic. A.Ş. ortaklı, Prof. Dr. Serkan Subaşı, Muhammed Maraşlı ve Dr. Öğr. Üyesi Heydar Dehghanpour'un "Termokromik Özelliğe Sahip Elektriksel İletken Cam Elyaf Takviyeli Beton (GRC) Kaplama"; Öğr. Gör. Sabri Uzuner ve Fatih Mert Çelebi'nin "Otomatlar İçin Düşük Maliyetli Kartezyen Ürün Seçme Mekanizması ve Kontrol Kartı" ile Dr. Öğr. Üyesi Emine Aydın ve Prof. Dr. Duygu Göçmen'in "Glutensiz Kuskus" başlıklı çalışmaları bronz madalya almaya hak kazandı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, yaptıkları farklı, özgün ve katma değerli çalışmalarla madalya almaya hak kazanan buluş sahiplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.