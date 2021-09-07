İstanbul’da ilk defa bir matematik evi açılıyor

Eyüpsultan Belediyesi öğrencilere matematiği öğretmenin ve sevdirmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunacak olan Matematik Evi açıyor. Açılacak olan Matekatik evinin sadece Eyüpsultan'a değil İstanbul'a hatta tüm Türkiye'ye armağan edildiği kaydedildi. 11 Eylül Cumartesi günü Kemerburgazda Mithatpaşa Mahallesi Abdülhamithan Caddesi üzerinde açılacak olan Matematik evinin İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirileceği ve öğrencilere matematiği öğretmenin ve sevdirmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunacağı kaydedildi.





MATEMATİK EVİ NEDİR?



İlkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuk gruplarına atölye çalışmalarıyla eğlenceli etkinlikler ve günlük hayattaki matematiğin gerçek, eğlenceli ve ilginç taraflarına dikkat çekerek, altın orandan Da Vinci Köprüsü'ne, kanalizasyon kapağındaki sırra, Mimar Sinan'ın yapılarındaki muhteşem fikirlerden sizi matematiğin gizemli yolculuğuna çıkartıyoruz.





Bu yolculukla birlikte matematiğin sanatla ilişkisine, asal sayılara, çevre-yarıçap ilişkisinden, açı-görüntü sayısı ilişkisine, çarpma işleminin mantığına kadar ilköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun birçok örnek uygulama sizlere eşlik edecek. Tüm bunlar uzman matematik öğretmenleri ve rehberlerle öğrencilerimize sunulacak.

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuk gruplarına atölye çalışmalarıyla eğlenceli etkinlikler ve matematiksel oyunlar sunarken, onların özgün, mantıklı, esnek ve alışılmamış biçimde bir matematikçi gibi düşünmeleri hedeflenecek, söyleşiler, yazar etkinlikleri, sempozyumlar, film gösterimleri, sergiler ve festivallerle birlikte her yaştan insanın yaşantılarıyla matematik ilişkisini kurması ve görmesi gerçekleştirilecek.



Ayrıca açık havada teorik ve uygulamalı eğitim ve etkinlikler ile sınıfa bağlı kalmadan ezberci kalıplardan uzak çalışmalar yapılacak.