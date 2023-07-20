İstanbul’da yeni bir eğitim seferberliği başlıyor

Eğitime verilen desteğin gün geçtikçe arttığını İstanbul'da yeni bir eğitim seferberliğinin başladığını belirten İstanbul Valisi Davut Gül, iş insanı Mehmet Evyap ve ailesini makamında kabul etti. Eğitime destek amacıyla İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bağışçı Evpas Evyap Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Mehmet Evyap ve ailesi arasında Tuzla Yayla Mahallesi'ne 32 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3 Atölye ve Kapalı Spor Salonu yapımı için ilk protokol imzalandı. İnşa edilecek okula ise "Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" adının verileceği kaydedildi.

İstanbul Valiliğinde gerçekleştirilen protokol imza törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrullah Aydın ve bağışcı Mehmet Evyap ve ailesi katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül eğitime verdikleri destek için Mehmet Evyap ve ailesine teşekkür ederek, "Her çocuğun okul öncesi eğitimi alması, lise öğrencilerinin yüzde 50'sinin meslek lisesini tercih etmesi, her öğrencinin tam gün eğitim görmesi temel hedefimizdir. Bunu gerçekleştirmek için kamu imkanlarının yanında hayırseverlerin desteğine de ihtiyacımız var. Eğitim destekçilerimizin dahada artması temennisinde bulunuyorum" dedi.