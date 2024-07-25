İşte dünyanın en iyi Türk üniversiteleri

QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı. Sıralamada Türk üniversiteleri büyük bir başarı elde etti. İlk 500'e giren üniversite sayısı 3'ten 5'e, ilk 1000'e giren üniversite sayısı ise 10'dan 11'e yükseldi. Sıralamada ODTÜ 285'inci, İTÜ 326'ncı, Koç Üniversitesi 401'inci, Boğaziçi Üniversitesi 418'inci, Bilkent Üniversitesi 477'nci oldu. Öte yandan Türkiye, üniversitelerinin sıralamada gösterdiği genel gelişime göre dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldı.QS'in Türkiye raporuna göre Türkiye'nin akademik itibar ve işveren itibarı puanları yükseldi. Türk yükseköğretiminin ve Türk üniversitelerinin bilimsel araştırmalarının küresel tanınırlığı arttı Geçen yıl ilk 1000'de yer alan tüm Türk üniversiteleri sıralamalarda daha yukarı tırmandı. Sıralamada yer alan Türk üniversitelerinden hiçbiri geçen yıl bulunduğu sıranın altına düşmedi, 15 üniversite konumunu iyileştirdi, 10 üniversite konumunu korudu 5 BİNDünyada önde gelen 5 bin 663 üniversitenin değerlendirildiği ve bin 503 üniversitenin sıralandığı QS 2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 25 üniversite yer aldı. İstanbul Üniversitesi 621-630, Hacettepe Üniversitesi 641-650, Ankara Üniversitesi 801-850, Yıldız Teknik Üniversitesi 851- 900, Gazi Üniversitesi 901-950 bandında yer aldı.Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulunun en önemli misyonunun Türk üniversitelerinin ulusal ve uluslararası rekabet gücünü, uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını artıracak her türlü tedbiri almak olduğunu belirterek, "Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak son dönemde kalite daklı yaklaşımımızın ve çalışmalarımızın meyvelerini vermeye başladığını memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi. Özvar, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bu sonuçlar, üniversitelerimizle birlikte son 3 yıldır uyguladığımız planlı bir stratejinin ürünüdür'' diye konuştu.İngiltere merkezli Times Higher Education'ın (THE) 2024 yılı Dünya Genç Üniversiteler Sıralaması'nda Türkiye, 58 üniversite ile bu yıl da en çok temsil edilen ülke oldu. İlk 500'e toplam 21 Türk üniversitesi girdi. 2024 verilerine göre, ilk 100'de 2, 101-500 aralığında 19, 501-600 aralığında 20 ve 600+'da 17 Türk üniversitesi sıralamada yer alma başarısı gösterdi. Bunların 43'ü devlet 15'i ise vakıf üniversitesi oldu.Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri Türkiye'nin yükseköğrenim sistemindeki ağırlıklarına göre dengeli bir şekilde listede yer aldı. Sıralama yer alan üniversiteler şöyle:• Koç Üniversitesi 52• Sabancı Üniversitesi 54• Bilkent Üniversitesi 154• Bahçeşehir Üniversitesi 173• Çankaya Üniversitesi 201-250• Özyeğin Üniversitesi 201-250• Akdeniz Üniversitesi 251-300• Necmettin Erbakan Üniversitesi 301-350• TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 301-350• Bartın Üniversitesi 351-400• Fırat Üniversitesi 351-400• İstanbul Bilgi Üniversitesi 351-400• Bezmialem Vakıf Üniversitesi 401-500• Dokuz Eylül Üniversitesi 401-500• Düzce Üniversitesi 401-500• Erciyes Üniversitesi 401-500• Gebze Teknik Üniversitesi 401-500• İstanbul Medeniyet Üniversitesi 401-500• İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 401-500• Selçuk Üniversitesi 401-500• Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 401-500• Acıbadem Üniversitesi 501-600• Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 501-600• Atılım Üniversitesi 501-600• Başkent Üniversitesi 501-600• Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 501-600• Bursa Uludağ Üniversitesi 501-600• Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 501-600• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 501-600• İstanbul Aydın Üniversitesi 501-600• İstanbul Medipol Üniversitesi 501-600• İzmir Ekonomi Üniversitesi 501-600• Karabük Üniversitesi 501-600• Kastamonu Üniversitesi 501-600• Kırıkkale Üniversitesi 501-600• Ondokuz Mayıs Üniversitesi 501-600• Sakarya Üniversitesi 501-600• Süleyman Demirel Üniversitesi 501-600• Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 501-600• Yeditepe Üniversitesi 501-600• Yozgat Bozok Üniversitesi 501-600• Aksaray Üniversitesi 601+• Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 601+• Bursa Teknik Üniversitesi 601+• Çankırı Karatekin Üniversitesi 601+• Dumlupınar Üniversitesi 601+• Hitit Üniversitesi 601+• İnönü Üniversitesi 601+• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 601+• Kocaeli Üniversitesi 601+• Manisa Celal Bayar Üniversitesi 601+• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 601+• Ordu Üniversitesi 601+• Pamukkale Üniversitesi 601+• Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 601+• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 601+• Uşak Üniversitesi 601+• Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 601+