İstemem Şiiri Sözleri - Avni (Fatih Sultan Mehmet) İstemem Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Avni, Fatih Sultan Mehmet'in şiirlerindeki mahlas ismidir. Osmanlı padişahlarının en önemli özelliklerinden biri iyi eğitim almış oldukları gibi iyi birer şair de olmalarıdır. Onca savaşa rağmen, sanatçılıklarını bozmayan bu padişahlar, edebiyat ve şiirle meşguldüler. Avni'nin yazdığı şiirlerden biri de İstemem şiiridir. İstemem şiiri sözleri tema açısından diğer şiirlerden çok farklıdır. Avni (Fatih Sultan Mehmet) İstemem şiiri açıklaması ve incelemesi şiirin sadece okunmaması gerektiğini kanıtlar.

İstemem Şiiri Sözleri

Sen kokmayan gülü neyleyim,

Neyleyim sensiz baharı?

Sen doğmayan günü neyleyim,

Neyleyim sensiz ben dünyayı?

Senin tenine değmeden gelen yağmuru istemem,

meltemi istemem.

Seni parlayacaksa parlasın yıldızlar,

Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem.

Bülbüller söyleyecekse seni söylesin,

Senden okumayan bülbül olsa dinlemem.

Özlemim sen olacaksan yansın yüreğim,

Sılası sen olmayan gurbeti istemem, vatanı istemem.

Bir ateş yakacaksa beni kalbimden,

Senin aşkının ateşi yaksın,

Senden gayrı başka bir aşkla kül olursa kalbim,

Bu kalbi istemem, ateşi istemem, koru istemem.

Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun,

Ben senin çölünü isterim, suyu istemem.

Sana çıkacaksa durmaz yürürüm,

Sonu sen çıkmayan yönü istemem, yolu istemem.

Ben gönüllü bir köleyim, kulağımda küpem.

Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden.

Yoksa neyime?

Bu fethi istemem, Mısır'ı istemem, cihanı istemem.

Ben Sultan Fatihim, önündeyim İstanbul'un.

Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için.

Yoksa gül yüzünü güldürmeyen sultanlığı istemem, İstanbul'u istemem.

Ben bir garip yunusum, yazdığım sensin, yandığım sen.

Senden gayrı bir aşka ben kalemi istemem, kâğıdı istemem.

Ben senin ümmetinim, sensin benim efendim.

Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem

Avni (Fatih Sultan Mehmet) İstemem Şiiri Açıklaması ve İncelemesi

Şiirde geçen dizelerden yola çıkarak, temel temaları ve anlamları şu şekilde özetleyebiliriz:

Aşk ve Özlem: Şiirin ana teması, bir sevgilinin veya sevgilinin varlığının yokluğunun yarattığı özlem ve acı üzerinedir. Şair, sevdiği kişinin varlığını ve onun olmamasının getirdiği eksikliği derin bir duygusal yoğunlukla ifade eder. Burada ilk başta bir sevgiliye yazılmış gibi gözükse de aslında Hazreti Muhammed'e yazılmıştır. Sadakat ve Bağlılık: Şiirde geçen "Seni göremediğim vahalar bedevilerin olsun, ben senin çölünü isterim" gibi ifadeler, şairin sevdiği kişiye duyduğu bağlılığı ve sadakati ortaya koyar. Sevginin koşulsuz ve maddi olmayan bir biçimde ifade edilmesi önemli bir tema olarak öne çıkar. Dini ve Tarihsel Referanslar: Şiirdeki "Ben Sultan Fatihim, önündeyim İstanbul'un" gibi ifadeler, dini ve tarihsel referansları içerir. Bu ifadeler, şairin tarihsel figürlere ve dini bağlılıklarına olan göndermelerini içerir ve şiire derinlik katar.

Şiirin Dil Yapısı ve İmgelemi:

Dil Yapısı: Şiirde kullanılan dil, duygusal yoğunluğu artırmak ve okuyucuya derin duyguları hissettirmek amacıyla özenle seçilmiştir. Metaforlar ve sembolizm, şairin duygusal ve ruhsal deneyimlerini güçlü bir şekilde ifade etmek için kullanılmıştır.

İmgelem: Şiirde kullanılan doğa imgeleri ve tarihsel referanslar, şiirin anlam dünyasını genişletir ve derinleştirir. Örneğin, "bir ateş yakacaksa beni kalbimden, senin aşkının ateşi yaksın" gibi ifadeler, aşkın tutkusunu ve şiddetini vurgular.

Bağlam ve Toplumsal, Kültürel veya Tarihsel Arka Plan: