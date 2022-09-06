İstiklal Marşı 10 Kıtası Oku - Mehmet Akif Ersoy’un Yazdığı İstiklal Marşı Sözleri

Her satırında derin anlamlar bulunan İstiklal Marşı 10 kıta sözleri her Türk vatandaşının bilmesi gerektiği sözlerdir. İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okunuşu, ilk 2 kıtasının notaları ve kabulü konusu da aynı şekilde bilinmesi şart olanlardandır. Peki ya İstiklal Marşı 10 kıta sözleri ve anlamı nasıldır? İçeriğimizde detaylı olarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtası okunuşu, ilk 2 kıtasının notaları ve kabulü konularına yer verdik.

İstiklal Marşı Sözleri ve Anlamı

İçeriğin devamında da tamamını yayınladığımız İstiklal Marşı'nın sözlerindeki anlam ve derinlik çok büyüktür. Milletimizin sesi ve kendini ifade etme biçimi olan İstiklal Marşı, ülkemizin katıldığı hemen her resmi programda okunur ve tüm cihana duyurulur. Her satırında ayrı bir anlam taşıyan İstiklal Marşı, şehitlerimizin, gazi komutanlarımızın, askerlerimizin, fedakâr nene ve dedelerimizin sonsuz emek ile kurmuş olduğu ülkemizin, yüzyıllardır koruduğumuz bu güzel vatanın resmi marşıdır.

İstiklâl Marşı'nın Önemi

Resmi marş her duyulduğunda saygı duruşuna geçilmeli ve gereken hürmet gösterilmelidir. Aynı zamanda İstiklal Marşı hakkında detaylı bilgilere sahip olmak her vatanseverin vazifesidir çünkü Kurtuluş Savaşı o kadar büyük bedeller ödenerek kazanılmıştır ki, İstiklal Marşı'mızın söz yazarı olan Mehmet Akif Ersoy "Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyerek bu tarihi sürecin boyutunu çok güzel özetlemiştir.

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İstiklal Marşı'nın eksiksiz bir biçimde bütün kıtaları aşağıda yer almaktadır.

İSTİKLÂL MARŞI

-Kahraman Ordumuza-

İstiklal Marşı 1. Kıtası

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.



İstiklal Marşı 2. Kıtası

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!



İstiklal Marşı 3. Kıtası

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İstiklal Marşı 4. Kıtası



Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

İstiklal Marşı 5. Kıtası

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

İstiklal Marşı 6. Kıtası

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

İstiklal Marşı 7. Kıtası

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

İstiklal Marşı 8. Kıtası

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

İstiklal Marşı 9. Kıtası

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

İstiklal Marşı 10. Kıtası

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

MEHMET AKİF ERSOY

Mehmed Akif Ersoy tarafından yazılmış olan İstiklal Marşı, Büyük Millet Meclisi tarafından 1921 senesinde resmi marşımız olarak kabul edilmiştir.

Aslında direkt olarak Mehmed Akif Ersoy'dan İstiklal Marşını yazması istenmemiştir. Önce Büyük Millet Meclisi, İstiklal Marşı için bir yarışma düzenlemiştir ve bu yarışmanın bitiminde Meclis'e gelen şiir sayısı tam 724'tür. Fakat bu şiirlerden hiçbiri milli marş olmaya layık görülememiştir ve bunun üzerine dönemin Maarif vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Karesi (Balıkesir) mebusu Hasan Basri'den (Çantay) bir istekte bulunur. Ondan, Mehmed Akif Ersoy'a bu şiiri yazması için aracı olmasını ister. Fakat Mehmed Akif Ersoy bu şiiri yazmaya ilk başta gönüllü değildir çünkü İstiklal Marşı'nın yazarına 500 lira mükafat verilecektir ve Mehmed Akif Ersoy memleketi uğruna yazacağı bir şiirden para almayı kendi ahlakına yedirememektedir. Hamdullah Suphi Bey'de bu şartın eğer Mehmed Akif Ersoy bu şiiri yazarsa kaldırılabileceğini söyler ve Mehmet Akif Ersoy ancak bunun üzerine çalışmasını tamamlayıp meclise gönderir.

"Kahraman Ordumuza" şeklinde bir ithafta bulunarak başlayan marşımız ilk defa Sebîlürreşâd dergisinde (sy. 468, 17 Şubat 1337/1921) yayımlanır. Hemen dört gün geçtikten sonra da şiir Kastamonu'da çıkmakta olan Açıksöz adlı gazetede yayımlanır.

İstiklal Marşı, Maarif Vekaleti'nden gelen biz tezkire ile 26 Şubat 1921 tarihinde meclis oturumunda gündeme alınır. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yapılan 1 Mart 1921 tarihli oturumda ise Maarif vekili Hamdullah Suphi, yarışmaya katılan tüm şiirlerden sadece yedisinin uygun olduğunu söyler ve bunun üzerine de en beğendiği şiirin Mehmed Akif Ersoy'a ait olan olduğunu ekler. Daha sonra şiiri her mısradan sonra büyük alkışlar alacak şekilde mecliste okur. Konuyla ilgili olarak üçüncü ve en son oturum 12 Mart 1921 tarihinde gerçekleşmiş ve Abdülhak Adnan (Adıvar) başkanlığında yapılan oturumda Mehmed Akif Ersoy'un yazdığı şiir, İstiklal Marşımız olarak kabul edilmiştir.

Mehmed Akif Ersoy yarışma sonucunda kendisine takdim edilen 500 lirayı dönemin hayır kurumu olan Dârülmesâi'ye hediye etmiştir.

İstiklal Marşımızın bestesi o kadar hisli bir şekilde notalara dökülmüştür ki, adeta her duyduğumuzda kurtuluş savaşımızı, büyük komutanlarımızı ve gazilerimizi hatırlar, onlara yeniden şükran duyarız. Bu paha biçilemez besteyi yapan kişi ise Osman Zeki Üngör'dür.

Osman Zeki Üngör, kendi döneminin en büyük müzik sanatçılarından biridir. Kendisi şair, besteci, orkestra şefi ve keman virtiözüdür. Osman Zeki Üngör aynı zamanda Osmanlı sarayında yetişmiş olan ilk Türk kemancısı olma vasfını da taşır. Kendisi pek çok Batı müziği bestecisinin keman konçertolarını ülkemizde çalan ilk Türk kemancıdır.

İstiklal Marşımızı doğru okumak ve doğru yerlerde nefes almak hem marşa duyduğumuz saygıyı göstermek açısından hem de doğru bir okuma gerçekleştirmiş olmak açısından çok önemlidir. Aşağıdaki görselde notalarına göre İstiklal Marşının sözleri, nefes yerleriyle birlikte yer verilmiştir.