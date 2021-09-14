İstiklal Marşı 10 Kıtasının Okunuşu - İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri Ve Açıklaması

Türk milletinin bağımsızlığının ve egemenliğinin en önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı her Türk vatandaşının ezbere bildiği, özel günlerde ulusça andığımız bir eserdir. Bu eseri ezberlemek ya da on kıta halinde görmek isteyen vatandaşlar İstiklal Marşı 10 kıtasının okunuşu ve bestesi hakkında araştırma yapıyor. İşte İstiklal Marşı 10 kıta sözleri ve açıklaması ile marşa dair merak edilenler.

İSTİKLAL MARŞI'NIN SÖZLERİ NEDİR?

Türk milletinin bağımsızlığını ve istiklal ruhunu anlatan marşımız her Türk gencinin değer verdiği ve ezbere bildiği bir eserdir. Marşı ezbere bilmeyenler ya da kıtaların sıralamasını karıştıranlar için İstiklal Marşı 10 kıta halinde haberimizde!

İSTİKLAL MARŞI 10 KITASI SÖZLERİ

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

İSTİKLAL MARŞI'NIN SON KELİMESİ NEDİR?

Vatanın bağımsızlığı ve ulusun egemenliğini tüm dünyaya duyurmak amacıyla yazılan İstiklal Marşı'nın son kelimesi "istiklal"dir. 10 kıta ve 41 dizeden oluşan marş "korkma" sözcüğüyle başlar, "istiklal" ile tamamlanır. İstiklal kelimesi "bağımsızlık" anlamına gelir. Ayrıca marşta en çok kullanılan kelimeler yurt, vatan, kan ve toprak kelimeleridir.

İSTİKLAL MARŞI NE ZAMAN YAZILDI?

İstiklal Marşı, Vatan Şairi Namık Kemal tarafından 1921 yılında kaleme alınmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan ulusun bağımsızlığını ifade etmek ve savaşlardan yorulan halkı motive etmek amacıyla Maarif Vekaleti'nin (günümüzdeki Milli Eğitim Bakanlığı) düzenlediği yarışmada milli marş seçilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜ HANGİ TARİHTİR?

İstiklal Marşı 12 Mart 1921 tarihinde, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir. 1921 yılında milli marş olarak seçilmek üzere 724 eser yarışmaya katılmış, bunlar arasında Mehmet Akif Ersoy'un eseri kabul edilmiştir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN KAÇ KITASI VAR?

İstiklal Marşı 10 kıtadan oluşmaktadır. Bu 10 kıtada toplam 41 dize yer alır. İlk 9 kıtası dörtlük şeklinde olan marşın son kıtası ise 5 dizeden oluşur.

İSTİKLAL MARŞI'NIN BESTESİNİ KİM YAPTI?

İstiklal Marşı'nın bestesi Osman Zeki Üngör ile Edgar Manas'a aittir. Osman Zeki Üngör, Osmanlı sarayında yetişmiştir ve ilk Türk kemancı kimliğiyle pek çok batı müziğini ülkemizde çalmıştır. Maestro ve besteci olan Edgar Manas ise marşın orkestrasyonunu üstlenmiştir.

İSTİKLAL MARŞI'NIN OKUNUŞU VE NEFES YERLERİ NASILDIR?

Korkma sönmez bu şafaklarda / yüzen al sancak /

Sönmeden yurdumun üstünde / tüten en son ocak

O benim milletimin / yıldızıdır parlayacak

O benimdir, / o benim milletimindir ancak

Çatma kurban olayım / çehreni ey nazlı hilâl

Kahraman ırkıma bir gül, ne / bu şiddet bu celâl

Sana / olmaz dökülen / kanlarımız sonra helâl

Hakkıdır, / Hakk'a tapan milletimin istiklâl.