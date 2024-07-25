İSÜ’de modern teknolojiyle uygulamalı eğitim

İstinye Üniversitesi (İSÜ), Liv Hospital, Medical Park ve VM Medical Park olmak üzere 3 ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLP Care Grubu'nun sağlık alanındaki bilgi ve tecrübesiyle kuruldu. İSÜ, tıptan diş hekimliğine, gastronomiden mühendisliğe, tekstil ve moda tasarımından sosyal bilimlere uzanan geniş bir program yelpazesine sahip. SABAH Tercih Eki'ne konuşan İSÜ'nün tanıtım ofisi yetkilileri "Öğrencilerimiz son teknoloji laboratuvar ve atölyelerde uygulamalı eğitimlerle mesleki becerilerini kazanırken; geleceğin yetkin, yaratıcı ve ileri görüşlü bireyleri olarak yetişir, insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmayı hedefleyen bir vizyonla gelişirler" dedi. Yetkililer İSÜ hakkında şu bilgileri verdiler:Genetik biliminin olanaklarıyla sağlık stratejilerinin uygulanabilmesi ve hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin geliştirilebilmesi için; dünyadaki bilimsel çalışmaları yakından takip eden ve bunlara ulusal ve uluslararası birçok proje ile katkıda bulunan Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezimiz, yeni teknolojileri ülkemizde ilk uygulayan merkezlerden birisidir. Merkezimiz gerek Ar-Ge, gerek rutin çalışmalarla yurt içi ve yurt dışında birçok üniversite ve sağlık kurumuna hizmet vermektedir. Genetik merkezimiz uluslararası kuruluşlardan genetik testler bazında kalite akredite bir merkezdir.Organ nakillerinin en büyük tamamlayıcısı olan Doku Tipleme ve İmmünoloji Laboratuvarımız, solid organ nakilleri ve kemik iliği nakli testlerinin yanı sıra Romatolojik, Hematolojik, Allerjik Hastalıklar ve İmmün yetmezlik tanılarına yardımcı özel testleri ve Kord Kanı Bankacılığına yönelik hayatına dokunmaktadır.SMA gibi toplumda oldukça sık görülen hastalıkların erken dönemde teşhis edilebilmesi ve halk sağlığı yönüyle engellenebilmesi açısından merkezimiz aktif olarak çalışmaktadır. Merkezde kullanılan yeni nesil dizileme teknolojileri ile tanı konulamayan hastalık gruplarına ve/veya kanser hastalarına tedavi veya risk belirleme amacıyla oldukça kapsamlı testler yapılmaktadır.100'e yakın proje ve 100'den fazla girişimci öğretim üyesi ve mezun şirketiyle Ar-Ge çalışmalarının merkezinde olan İstinye Üniversitesi; sanayici ve girişimcilere proje geliştirmeden fikri mülkiyet haklarının korunmasına kadar birçok konuda destek veren Teknoloji Transfer Ofisi (ISUTECH) ile Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi'ni (İstinye Garage) de bünyesinde barındırmaktadır. Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan üniversitemiz, yine bilimsel araştırmalardan kompleks simülasyonlara, veri analizinden yapay zekâ uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda da araştırmacılarımıza Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) hizmeti sağlamaktadır.