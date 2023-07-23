İşverenin tercihi: Hizmet yapı ve bilişim

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net "İşverenin Tercihi" araştırmasının dördüncüsünü yayınladı. "Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha hızlı işe giriyor?" sorusuna cevap veren analiz işe alım esnasında en çok tercih edilen üniversite ve bölümlerin sıralamasını yansıtıyor. Türkiye'de eğitim veren 4 yıllık lisans bölümlerini kapsayan analiz, 486 bin işverenin Kariyer.net üzerinden yaptığı 232 milyon işe alım hareketi incelenerek gerçekleştirildi.İşverenler tarafından en çok tercih edilen üniversite Galatasaray Üniversitesi oldu. Bu sıralamayı Sabancı, Koç, Boğaziçi ve Türk Alman Üniversiteleri izledi. Türk Alman Üniversitesi'nin son 2 yıldır yükselişte olması ve bu yıl incelenen verilerde ilk 5 sıralamasında yer alması dikkat çekti. Mezunları en hızlı işe giren 10 üniversite arasında yer alan diğer üniversiteler ise şu şekilde sıralandı: İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi.Top 10 üniversitenin mezunları en çok hizmet, yapı ve bilişim sektörlerinde işe başladı. Top 10 Üniversite sektörel analizi şu şekilde devam etti; Otomotiv, eğitim, gıda, finans, ekonomi, sağlık, inşaat, tekstil, savunma sanayi, fintech, ilaç sanayi, tersane-gemi inşa, enerji ve havacılık. Üniversite özelinde incelendiğinde ise İTÜ ve ODTÜ mezunları en çok yapı sektöründe işe başlarken, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunları otomotiv ve bilişim sektörlerinde yer aldı.Analize göre işverenler en çok matematik mühendisliği bölümünden mezun olan adaylara ilgi gösterdi. Listede işletme mühendisliği ikinci sırada yer alırken onu Almanca işletme, İspanyol dili ve edebiyatı ve iletişim bölümü takip etti. Listenin ilk sıralarında yer alan bölümlerin, daha az mezun veren, daha az üniversitede bulunan bölümler olması dikkat çekti. Matematik ve işletme mühendisliği bölümlerinin yükselişinde İTÜ ön plana çıkarken, Almanca işletme bölümünde en yüksek orana sahip üniversite Marmara Üniversitesi oldu. İspanyol dili ve edebiyatı bölümünün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yükselişte olması dikkat çekti. Top 10 bölüm arasında yer alan diğer bölümler ise sırasıyla ekonomi-yönetim bilimleri programları, kontrol ve otomasyon mühendisliği, Çince mütercim tercümanlık, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri ve teknolojileri oldu.