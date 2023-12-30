İtalyanca Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan İtalyanca Havalı, Güzel Kelimeler ve Okunuşları

İtalyanca kelimeler ve anlamları kuşkusuz ki İtalya seyahatlerinde çok işe yarayacaktır. Ancak yabancı bir dile dair bazı bilgiler edinmek için yurt dışına gitmek şart değildir. Duyulduğu zaman kişiye hoş gelen yabancı kelimeleri gündelik hayatta kullanmak yahut genel kültürü zenginleştirmek adına anlamlarıyla öğrenmek yararlı bir eylemdir. Bu konuda özellikle İtalyanca dikkat çekmektedir, çünkü bu dile at güzel kelimeler telaffuz edilirken keyifli olmaktadır. Bu özelliği nedeniyle en çok kullanılan İtalyanca havalı kelimeler ve okunuşları hakkında ayrıntıları derledik.

En Çok Kullanılan İtalyanca Kelimeler ve Anlamları

İtalyanca, konuşması kadar işitilirken de pek çok kişiye estetik ve coşkulu gelen bir dildir. Dünya genelinde en kolay öğrenilen diller sınıfında yer alan İtalyanca kelimeler ara sıra günlük sohbetlerin içinde kendini göstermektedir. Genel olarak en çok kullanılan İtalyanca kelimeler ve anlamlarını sıraladık;

Buongiorno = Günaydın (okunuşu 'boncorno')

Si = Evet (okunuşu 'si')

Grazie = Teşekkürler (okunuşu 'gıratsie')

Buona notte = İyi geceler (okunuşu 'buno notde')

Pizza = pizza

Mi scusi = Affedersin (okunuşu 'miskuzi')

Come stai = Nasılsın (okunuşu 'komestai')

Signore = Bayım (okunuşu 'sinyore')

Signora = Hanımefendi (okunuşu 'sinyora')

En Çok Kullanılan Havalı Ve Güzel İtalyanca Kelimeler

İtalyanca kelimelerin bazıları telaffuz bakımından kulağa oldukça güzel ve havalı gelmektedir. Bunun sebebi ise bu dildeki seslerin çıkarılışının daha bir uzatmalı ve vurgulu olmasıdır. Hal böyle olunca kulağa hoş gelen İtalyanca kelimeler günlük hayatta kullanılan, işitilen kelimeler arasında yer alabilmektedir. Bu kelimelerden en sık kullanılanları ise şunlardır;

Arrivederci = Hoşçakal (okunuşu 'arivederçii')

Ciao = Merhaba, Güle Güle (okunuşu 'çav')

Addio = Görüşürüz (okunuşu 'adiyo')

Cappuccino = Kapuçino (okunuşu 'kappiçino')

Perfetto = Mükemmel (okunuşu 'perfekto')

Voilo = İşte (okunuşu 'voiylo')

Bellissimo = Güzel (okunuşu 'bellisimo')