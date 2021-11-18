İvme ölçer nedir? İvme ölçer ne işe yarar, nasıl çalışır?

İvme ölçerlerden kısaca bahset etmek gerekirse; akıllı telefon ve diğer mobil teknolojilerin oryantasyonu (yönlendirilmesi) bir hızlandırıcı kullanılarak belirlenmektedir. Bu hızlandırıcı eksen tabanlı hareket algılamasından oluşan küçük bir cihaz olarak tanımlayabiliriz. Bu sayede pusula yönü, gökyüzünde takım yıldızlarının nerede olduğu görülebilir.

İVME ÖLÇER NEDİR?

İvme kuvvetlerini ölçmek için kullanılan elektromekanik bir cihaz olarak ivme ölçeri tanımlayabiliriz. Yer çekim kuvveti gibi mevcut olan statik kuvvetler ya da birçok mobil cihazlarda olduğu gibi hareketi ve titreşimleri algılamada temel alınan dinamik kuvvetler bunlara örnek olarak gösterilebilir.

İVME ÖLÇER NASIL ÇALIŞIR?

İvme ölçerler basit devre yapısına sahiptir. Bir hızlandırıcının daha büyük elektronik cihazlara göre basit diyebiliriz. Bu basit görünümüne rağmen ivmeölçer birçok farklı parçadan oluşmaktadır. Yani birçok faklı yöntemle çalışır.

İVME ÖLÇER NE İŞE YARAR?

Dizüstü bilgisayarlardaki ivme ölçerler sabit diskleri hasardan korur.

Dosya ve okuma hasarı oluşturmaz.

İvmeölçerler kullanıcının bir cismin etrafını, duruşunu daha iyi anlamasını sağlar.

Endüstride otomobillerde çarpmaları tespit ederek hava yastıklarının aniden açılmasında kullanılır.

Bir cihazın dünyaya göre hangi açıyla eğildiğini belirler.

Bir nesne yokuş yukarı hareket mi ediyor, eğer aşağı yöneldiyse düşüyor mu veya yatayda uçuyor mu belirlenebilir.

Kullanıcılar hızlanma miktarını algılayarak, cihazın nasıl hareket ettiğini analiz eder.

İVME ÖLÇER İLE TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

İvme ve şok günlük hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Titreşimi; motorlar, türbinler, makineler, köprüler, kuleler hatta insan vücudu tarafından üretilebilirler. Meydana gelen titreşimlerin bazıları tahammül edilebilecek seviyede iken, bazıları dayanılmaz seviyede olabilir. Sonuç olarak, titreşimi yaratan nedenleri anlamak ve bu titreşimleri ölçerek korunma yöntemleri için ivme ölçerler kullanılır.

İVME ÖLÇER KULLANIM ALANLARI

İvme ölçerler füze, uçak, gemi ve denizaltılarının navigasyon sistemlerinde kullanılır. Tablet bilgisayar ve dijital kameralarda titreşimi engelleyici sistemlerde oldukça sık kullanılmaktadır. İvme ölçerler, ister günlük ev tipi cihazlarda ister profesyonel sanayi veya araştırma-geliştirme uygulamalarında, hayatın neredeyse her alanında kullanılan pek çok temel cihaz ve sistem için gereklidir.