İyi Zıt Anlamlısı Nedir? İyi Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir durumun uygunluğunu belirtmek için kullanılan iyi kelimesi kısa ancak etkili bir kelimedir. İyi kelimesinin de zıt anlamlısı vardır. İşte, iyi kelimesinin zıt anlamı...

İYİ KELİMESİNİN ANLAMI

İyi, Türkçe içerisinde genellikle sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. İyi kelimesinin TDK'ya göre 9 farklı anlamı vardır. Bunlar:

İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı

Bol, çok, aşırı

Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren

Esen, sağlıklı

Yerinde, uygun

Doğru olan

Yeterli, yetecek miktarda olan

Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not

İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde

İYİ KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Zıt anlamlı kelimeler konuşma içerisinde çoğu kez yardımcımız olurlar. Bir şeyin tam tersini anlatmamıza yarayan zıt anlamlı kelimelerden biri de iyi kelimesidir. İyi kelimesinin zıt anlamlısı hoşa gitmeyen, beğenilmeyen anlamında kullanılan kötü kelimesidir.

İYİ KELİMESİNE BENZEYEN KELİMELER

İyi kelimesi beğenilen bir durumu ifade ettiğinden aynı anlama gelecek benzer kelimeler kullanarak da aynı şeyi ifade edebilmek mümkündür. Ala, hoş, uygun kelimeleri de iyi kelimesine benzer ve aynı anlama gelebilecek kelimelerdir.

İYİ KELİMESİ VE ZIT ANLAMI İLE İLGİLİ CÜMLELER