İyi Zıt Anlamlısı Nedir? İyi Kelimesinin Zıt Anlamlısı ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir durumun uygunluğunu belirtmek için kullanılan iyi kelimesi kısa ancak etkili bir kelimedir. İyi kelimesinin de zıt anlamlısı vardır. İşte, iyi kelimesinin zıt anlamı...
İyi, Türkçe içerisinde genellikle sıfat olarak kullanılan bir kelimedir. İyi kelimesinin TDK'ya göre 9 farklı anlamı vardır. Bunlar:
Zıt anlamlı kelimeler konuşma içerisinde çoğu kez yardımcımız olurlar. Bir şeyin tam tersini anlatmamıza yarayan zıt anlamlı kelimelerden biri de iyi kelimesidir. İyi kelimesinin zıt anlamlısı hoşa gitmeyen, beğenilmeyen anlamında kullanılan kötü kelimesidir.
İyi kelimesi beğenilen bir durumu ifade ettiğinden aynı anlama gelecek benzer kelimeler kullanarak da aynı şeyi ifade edebilmek mümkündür. Ala, hoş, uygun kelimeleri de iyi kelimesine benzer ve aynı anlama gelebilecek kelimelerdir.