İyiki Nasıl Yazılır? TDK İyi Ki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

İyi ki nasıl yazılır, dilimizdeki bağlaç olan her "ki" ayrı yazıldığı için bitişik kullanılması yanlıştır. Sevgi ifade eden cümlelerden iyi ki varsın nasıl yazılır diyenler için buradaki ki'nin birleşik bir şekilde yazılması, dil bilgisi kurallarına aykırı bir durumdur. Doğum günü tebrik mesajlarından olan iyi ki doğdun nasıl yazılır diyenler için doğrusu bu şekilde ifade edilir. TDK'na göre, - ki eki ne zaman ayrı veya bitişik yazılmalıdır?

İyi Ki Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türkçedeki dil bilgisi kurallarına göre ekler her zaman bitişik yazılmalıdır. Buna göre -ki, cümle içinde bir ek olarak kullanılmış ise o zaman diğer kelime ile birleştirilir. Bir ilgi eki olarak -ki, cümle içinde birleşik bir şekilde ortaya çıkar. Örnek olarak şunlar verilebilir;

Kitaptaki

Nehirdeki

Ötedeki

Gezegendeki

Dükkandaki

Sınıftaki

Bağlaç olarak kullanılan -ki ise mutlaka ayrı olarak yazılmalıdır. Örnek vermek gerekirse;

İyi ki

Kaldı ki

Ne var ki

Ne yazık ki

Kabul etmek gerekir ki

Bazı sözcüklerde ise kalıplaşma söz konusu olduğu için -ki bağlacı bitişik olarak yazılır. Aşağıdakiler buna örnek olabilir.

Halbuki

Belki

Meğerki

Mademki

Çünkü

Sanki

Oysaki

Ki'nin Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

Bu ek, cümle içinde bağlaç veya ek olarak ortaya çıkabilir. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağını anlamanın bazı yolları bulunur. Bir eylem belirten kelimeden sonra gelen -ki eki, bağlaç olduğu için ayrı yazılması gerekir. Öte yandan -ki ekinden önce -ta, -te, -da, -de gibi ekler gelmişse o zaman bu bir ektir ve birleşik olarak yazılmalıdır. -Ki'nin nasıl kullanıldığını anlamak için aşağıda bazı örnek cümlelere yer verilmiştir.

Ek olarak -ki

Yeryüzündeki en büyük su kaynakları okyanuslardır.

Bu ofisteki en mutlu çalışan sen olabilirsin.

Bağlaç olarak -ki

Annesi ne yazık ki trafik kazasında hayatını kaybetmiş.

İyi ki zamanında bu arsayı satın almışım.