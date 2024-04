İYTE, yükseköğretimin liderlik ödülünü aldı

The Awards Asia 2024'de "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü" uluslararası arenada her geçen gün marka değerini güçlendiren İYTE'ye layık görülürken, bu prestijli ödülü Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'a bizzat takdim etti. Ülkenin ve bölgenin yükselen değeri İYTE Yükseköğretimin Oscarları olarak bilinen ve uluslararası derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen THE Awards Asia 2024'te "Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü"ne layık görüldü.

THE AWARDS ASIA 2024

Yükseköğretim kurumları arasında olağanüstü liderlik ve kurumsal performansı takdir etmek amacı taşıyan, Londra merkezli uluslararası Üniversite derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen THE Awards Asia 2024'ün sonuçları Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah'ın teşrifleriyle düzenlenen törenle açıklandı.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

İYTE'nin inovasyon merkezine dönüşümündeki 'Vizyon Netliği'nin Enstitüye birincilik ödülünü getiren unsur olduğunu ifade eden jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede; "Strateji sadece kurumun değil, aynı zamanda bulunduğu bölgenin potansiyelinin anlaşılmasına dayanıyordu. " ifadeleri yer aldı.

EMEKLERİMİZ KÜRESEL ARENADA TAKDİR EDİLDİ

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran yaptığı açıklamada ödülü Enstitüye ve Türkiye'ye kazandırmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını ifade ederek şunları kaydetti: "Enstitümüzü uluslararası arenada daha iyi noktalara taşımak adına büyük bir emek ve özveriyle çalışıyoruz. Emeklerimizin küresel arenada takdir edilmesi, karşılık bulması bizleri daha da motive ediyor. Böylesine kıymetli bir ödülü Enstitümüze layık gören değerli jüri üyelerine ve bu başarımızda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Üniversite yönetimi olarak stratejimizi öncelikle Enstitümüzün dolayısıyla bölgemizin ve ülkemizin uluslararası bilimsel platformda daha da güçlü söz sahibi olmasını etkin kılacak projeler geliştirerek belirliyoruz. İYTE'mizi ve ülkemiz yükseköğretimini dünyada daha da ileri noktalara taşımak adına var gücümüzle ve aşkla çalışmaya devam edeceğiz".