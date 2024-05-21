İzmir’de eğitimcilere dezenformasyon ve yeni medyanın önemi anlatıldı

İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşen atölyeye İzmir'deki eğitim yöneticileri katıldı. Alanının duayen isimleri buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımına imkân sunan atölyelerde hedef Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini zenginleştirmek. Öğretmen atölyelerinin bu kez konusu "Yeni Medya Okuryazarlığı" oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, katılımcılara, "Dezenformasyonun nasıl tespit edileceği hakkında ipuçları verdi; Manipülasyon, Çarpıtma, Hatalı İlişkilendirme, Uydurma, Bağlamdan koparma yoluyla nasıl dezenformasyon yapılabildiği, haber doğrulmasının nasıl yapılacağı ve yalan haberin nasıl tespit edileceği" konularını örneklerle açıkladı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ

2022 yılında İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi" iş ve işlemleri hakkında da bilgi veren Cengiz Kutlu Yüksel, "Dijital dönüşüm ile bilgi toplumu kavramında düzensizlikler var. Doğru bilgiye ulaşmak zorlaştı. Yeni medya ile son 20 yıldaki değişimler 100 yıllık değişimden daha fazla değişimi getirdi." dedi. Yüksel, dünyadaki dijitalleşme gelişmeleri ile birlikte ülkemizdeki dijitalleşme adımları ve kamu hizmetlerindeki dijitalleşme örneklerini de katılımcılarla paylaştı.

Konuşmasında hakikat ötesi bir çağda olduğumuzu söyleyen Yüksel, şöyle devam etti: "Dijital okuryazarlık ve dijital vatandaşlık yaşantımızın biçimi oldu. Artık gerçeğin sorgulandığı bir dönemdeyiz. Burada artık değerler daha önemli çünkü yozlaşma yaşanıyor. Yeni medya da algı yönetimi var. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile dezenformasyonun tespiti ve içeriğin araştırılıp teyit edilmesi gibi görevler üstlendik."

Dijital çağda Milli Eğitim Bakanlığına büyük görev düştüğünü söyleyen Yüksel, "Medya okuryazarı olan bir nesil yetiştirilmeli. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay oldu. Bilginin yayılma hızı da aynı oranda arttı. Fakat buradaki hassasiyet doğru bilgiye ulaşma kabiliyeti oldu. Yanlış bilgi doğru bilgiden çok daha hızlı yayılıyor. Okul ile hiçbir bağı olmamasına rağmen yaşanan bir olay okulda yaşanmış gibi yanlış bir bilgiyle çok hızlı yayılarak dezenformasyona neden oluyor." şeklinde konuştu. Atölyenin son bölümünde ise okul yöneticileri merak ettikleri soruları Yüksel'e yöneltti.