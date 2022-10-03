İznik’in Fethi Kaç Yılında Oldu? İznik’in Fethi Sonuçları ve Önemi Ne, Kimin Döneminde Alındı?

Osmanlı'nın; önce beylik, sonra devlet, ardından ise büyük bir cihan imparatoru olmasının altında, doğru kararlar ile fethedilmiş olan topraklarlar bulunmaktadır. Çünkü İznik gibi fethedilen şehirler ticari, sosyal, ekonomik ve askeri açıdan oldukça katkı sağlayan yerler arasında idi. Bu nedenle, iznik'in fethi sonuçları ve önemi de oldukça değerli bir olgu olmaktadır. Peki, İznik fethi kim tarafından yapıldı ve İznik hangi padişah döneminde başkent oldu? İşte tüm detaylar...

İznik'in Fethi Kaç Yılında Oldu?

İznik, önemi sebebi ile Osmanlılar tarafından birden fazla kez fethedilmeye çalışılmıştır. İznik; çok önemli bir ticaret ve kültür merkezi olarak bilinmektedir. İznik, bulunduğu bölgenin de dışında, Hıristiyanlık için dini açıdan oldukça büyük bir öneme sahipti. Birden fazla medeniyetin, dönemlerine göre toprağı olmuş ve tarihsel süreç içerisinde sürekli bir şekilde cazibe merkezi olacak şekilde dikkat çekmiştir. İznik; milattan önce 316 senesinde Makedonya Kralı Büyük İskender'in komutanlarından biri olan Antigonius Monophthalmos tarafından inşa edilerek kurulmuş bir kenttir. Yine tarihsel süreç içerisinde değişerek, Nicaea ismini alan İznik kenti, Bizans İmparatorluğu dönemine kadar önemini yitirmemiştir. Bu kent, Makedon hakimiyetinden sonra da Bithynia-Bitinya ismi ile Roma İmparatorluğu kontrolü altına girmişti. İznik kenti, Osmanlı hakimiyetine girmeden evvel en büyük önemi Bizans dönemi içerisinde göstermiştir. Bunun sebebi ise, kente Bizanslılar tarafından yapılmış olan sarnıçlar ve kiliselerdir. Bu sayede İznik çevresinde bulunan bölgenin gidişhatı, İznik kentinin tavrına göre şekillenmeye başlamıştır. Selçuklular'a kadar Nicaea olarak adlandırılan İznik, nihayetinde 1075 senesinde Selçuklular tarafından fethedilmiş ve yeni başkent ilan edilmiştir. 22 sene süre boyunca Selçuklu kontolünde olan İznik, I. Haçlı Seferleri sonucunda tekrar Bizans İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir. Tarihsel sürecin son aşaması olarak İznik, Osmanlılar'ın karar vermesi ve planlamaları sayesinde, 1331 senesinde fethedilmiştir. Osmanlılar'ın bu fetih hareketi neticesinde, hem İznik hem de Osmanlılar, büyük bir ilerleme kaydetmişlerdir.

İznik'in Fethi Sonuçları ve Önemi Ne, Kimin Döneminde Alındı?

Tarihsel süreç boyunca İznik, Hıristiyan dünyasının elinde bulunduğu sırada oldukça önem arz etmekteydi. Bunun sebebi ise, İznik'in çok önemli bir ticari, kültürel, sosyal, dini ve litürjik bir kent olması idi. Elbette, İznik'in önemi Osmanlıların fetih hareketinden sonra da artmaya devam etmiştir. İznik fethinin bir diğer önemli noktası ise, Osman Bey zamanında fetih kararının alınmasına karşın İznik kenti, Orhan Gazi tarafından 1331 senesinde yani Orhan Gazi döneminde gerçekleştirilmiştir. 1331 senesin gerçekleşen İznik'in fethi sonuçları ise şu şekilde sıralanabilir;

Osmanlı etkinliği, Bithynia-Bitinya coğrafyası içerisinde çoğalmıştır. Bitinya coğrafyası ise, İznik, Sakarya ve Bursa bölgelerini kapsamakta olan, dönemine göre Osmanlı için oldukça mühim bir bölgedir.

İznik'in fethedilmesinden hemen sonra, İznik Ayasofya Kilisesi bir camiye çevrilmiş ve dönüştürülmüştür. Bu hareket, bir İslam geleneği olarak büyük kentlerin fethedilmesinden sonra gerçekleştirilmektedir.

İznik fethi ile birlikte, İzmit'in fethedilmesinin önünde duran engel, ortadan tamamen kaldırılmıştır.

İznik kenti fetihten sonra ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

İznik fethi ile birlikte, bu kent, Bizans İmparatorluğu'na karşı gerçekleştirilmek istenen seferler için bir üs haline getirilmiştir.

İznik fethi ile Osmanlıların da amaçlamış olduğu siyasi birlik oluşumu tamamlanmıştır.

İznik'in fethi, sonuçlarının yanı sıra birçok öneme de sahiptir. İznik kentinin fethedilmesinin önemi ise; 1331 yılında gerçekleşen İznik fethinin önemi oldukça mühimdir. 1331 senesine kadar pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan İznik, sosyal, kültürel ve ticari anlamda fazlaca zengin bir kent idi. Bu kadar mühim bir kentin fetih edilmiş olması, Osmanlı Devleti'nin çevredeki ve de bölgedeki kuvvetini çoğaltırken; Bizans Devleti için ise Güney Marmara kısmındaki etkisinin erimesi manasına geliyordu.