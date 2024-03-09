“Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner yaklaşımlar sempozyumu”

"Sınırları zorla, engelleri kır" sloganıyla düzenlenen sempozyumda "Sağlık ve Sporda Kadın", "Hukuk, İletişim ve Toplumda Kadın" ve "Sanatta Kadın" ve "Hayatın İçinden Kadın Deneyimleri" başlıkları el alındı.

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumun açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Anna Günsel, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, Yüksek Mahkeme Eski Yargıcı ve Eski Ombudsman Emine Dizdarlı ve Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Doç. Dr. İzlem Kanlı gerçekleştirdi. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX, açılışa video mesajları ile katıldı.

Sempozyumun açılışında Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in mesajı okundu. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, mesajında; her bireyin potansiyelini gerçekleştirmesinin cinsiyet, ırk veya diğer ayrımcılıklara dayanmadan, yetenek ve çaba temelinde değerlendirilmesi ile mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Prof. Dr. Günsel, sağlıklı bir toplum yapısı için vazgeçilmez olan bu anlayışın, Yakın Doğu Üniversitesi ve Yakın Doğu Oluşumu'nun temel değerlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "7.500 kişilik geniş bir aile olan Yakın Doğu Ailesi'nin yüzde 65'inin kadınlardan oluşması, cinsiyet ayrımı yapmadan insanları yetenekleriyle değerlendirmemizin bir sonucudur" dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu yaklaşımın toplumun her kademesinde ve yaşamın her alanında egemen olacağı bir gelecek için çalışacaklarını vurguladı.