“Kadın ve İç Mimarlık” ile “Kadın ve Mimarlık” söyleşilerine yoğun ilgi

Yüksek Mimar İlkay Feridun ve İç Mimar Şölen Üstüner'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde mimarlık ve iç mimarlık mesleklerinde kadının yeri ve rolü ele alındı. YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, etkinliğe katılan konuklara "Teşekkür Plaketi" takdim edildi. Katılım sağlayan öğrencilere ise "Katılım Sertifikaları" verildi.

Mimarlık Fakültesi öğretim görevlileri ve öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde "Uçurtma Şenliği" ve "Öğrenci Çalışmaları Sergisi" gibi çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Uçurtma Şenliği'nde kadın haklarını ve eşitlik mücadelesini temsil eden ve konuyla ilgili çeşitli sloganlar içeren uçurtmalar tasarlayan öğrenciler, bu uçurtmaları gökyüzüne uçurdu.

Mimarlık ve iç mimarlığın, toplumsal dokuya, yaşam alanlarının şekillenmesine ve insan deneyimine büyük etkileri olan disiplinler olduğunu belirten YDÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, "Kadınların duyarlılığı, empati yetenekleri ve detaylara olan hassasiyetleri, mekanların kullanıcı dostu olmasını ve insan deneyimini ön planda tutan tasarımların ortaya çıkmasını sağladık. Bu nedenle, kadınların mimarlık ve iç mimarlık alanındaki disiplinlerin gelişimine ve toplumsal çeşitliliğin artmasına da önemli bir katkı sağlar" dedi.