Kadınlar İnsandır Biz İnsanoğlu Ne Demek? Kadınlar İnsandır Biz İnsanoğlu Sözü Kime Ait ve Ne Anlama Gelir?

Kadınlar insandır biz insanoğlu ne demek ve kimin sözü, hepimiz biliriz ki ünlü halk ozanlarımızdan birine aittir. Kadınlar insandır biz insanoğlu sözü kime ait, baktığımızda en ünlü ozanımız Neşet Ertaş'a aittir. Neşet Ertaş, birçok türküsünde birçok söz halk arasında hem deyim hem de vecize olarak kullanılmaktadır. Günümüzde kadına verilen değeri belirten, kadınlar insandır biz insanoğlu hangi şarkıda geçer, Aslı Bozuk Deme türküsünde geçmektedir. Bu söz,kadının değerini ve toplumdaki yerini belirtmektedir.

Kadınlar İnsandır Biz İnsanoğlu Kime Ait?

Kadınlar insandır biz insanoğlu sözü ünlü halk ozanımız Neşet Ertaş'a aittir. Bozkırın Tezenesi olarak bilinen ozanımız birçok türküsünde doğaya, hayvanlara, insana, insana ait değerlere, ayrılığa, gurbete, aşka ve birçok şeye değinmektedir. Sazıyla ve sözüyle dile getirdiği bu değerler hem kendi devrinin hem de günümüzün nabzını tutmaktadır.

Neşet Ertaş'ın' "kadınlar insandır biz insanoğlu" sözü Aslı Bozuk Deme isimli ünlü türküsüne aittir.

Kadınlar İnsandır Biz İnsanoğlu Ne Demek?

Bugünlerde hepimizin duyduğu bir sözdür bu. Kadınlar insandır, biz insanoğlu... İnsan soyunun devamı için kadınların rolünü yadsınamaz bir şekilde ortaya koyan bir sözdür. Şüphesiz kadınlarla ilgili hemen her söz ve şiir bunu ve buna benzer söylemleri dile getirirken kadının değerini anlatmaktadır.

Neşet Ertaş'ın birçok sözü gibi bu söz de akıllarda kalmakta ve yüreklere dokunmaktadır. Bazı türküler ve edebi sözler sadece kendi devrinin değil bugünün de anlamını ifade eden sözlerdir. Kadınlar insandır biz insanoğlu sözünde, kadının anne olarak yüceltilip, soyun güzel devam ettiricisi olarak belirtilmektedir. İnsanlığın devamında en büyük role sahip olan kadının erdem sahibi, iyi niyet, anaçlık, sevgi, şefkat gibi güzel duyguların temsili olduğu da ifade edilir.