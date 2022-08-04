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Giriş Tarihi: 4.8.2022

KAEÜ Sağlık, Topraksız Tarım ve Hayvancılıkta Pilot Üniversite

KAEÜ Sağlık, Topraksız Tarım ve Hayvancılıkta Pilot Üniversite
YÖK tarafından KAEÜ kurulan Jeotermal İleri Sera Teknolojileri ve Üretim Teknikleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkeziyle mükemmeliyeti hedeflerken Ar-Ge serasında, özellikle seracılık alanında yapılacak pek çok otomasyon sistemlerine yönelik yeni üretim teknolojileri geliştiriliyor. Karakaya, ''Ar-Ge seramızda; kimyasal gübre ve pestisit kullanımını azaltmaya yönelik mikrobiyal uygulamalar araştırılıyor, ithal yetiştirme ortamlarına alternatif yerli üretim ortamları geliştiriliyor, topraksız tarımda üreticilerin 'gelir seviyesini artırıcı alternatif ürün' projeleri yürütülüyor'' ifadelerini kullandı. KAEÜ dünyada ekonomik savaş ve gıda krizinin yaşandığı ortamda tarımda kaba yem projesiyle hayvancılığın en önemli girdilerinden olan yem sorununa da çözüm geliştirmiş ve bir başka projesi 'iklim haritası' ile hangi mevkide hangi cevizin yetişebileceğini çiftçilere otomasyon yöntemiyle bildirmeye hazırlanıyor.
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KAEÜ Sağlık, Topraksız Tarım ve Hayvancılıkta Pilot Üniversite
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