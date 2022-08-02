Kalp krizi riskini tespit eden proje Teknofest’te finalde

Eyüpsultan Belediyesi Nişanca Robot Okulu öğrencileri aldıkları başarılarla adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Katıldıkları teknoloji yarışmalarında sundukları özgün projeleriyle Eyüpsultan'ın gururu olan gençler, son olarak Ordu'da düzenlenen Teknofest 2022'de finallere katılmaya hak kazandı. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması'nda Medikal Teknolojiler Kategorisi'nde ActivationX takımı kalp krizi riskini tespit etmeye yönelik geliştirdikleri uygulama ile bin 198 takım arasından finale kalmaya hak kazandı. Projenin sunumunu Activation X takımı üyesi 17 yaşındaki 11'inci sınıf öğrencisi İsmail Enes Yılmaz yaptı. Özgün, yenilikçi, giyilebilir teknoloji entegrasyonunun yüzüğe dayalı olarak gerçekleştirilebilir olması ile öne çıkan uygulamayla hasta, sporcu, yaşlı gibi risk grubundaki kişilerin vücut sıcaklığı, galvanik deri tepkisi, nabız sayısı, nefes sayısı gibi temel sağlık bilgileri zaman ve tasarruf yapılarak uzun müddet izlenebiliyor. Boyutunun küçük olması ve kişinin rahatlıkla parmağına takıp taşıyabilir nitelikte olması, yapay zeka uygulamasını barındırıyor olması ise projenin özgün yönünü oluşturuyor.

Yarışmanın sonuçları 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Teknofest'te açıklanacak. Nişanca Robot Okulu öğrencileri ayrıca Satürn takımı ile 5 - 7 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek olan Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda da Eyüpsultan'ı temsil edecek.