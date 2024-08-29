Kanlı Divane Ören Yeri Nerede, Nasıl Gidilir? Kanlı Divane Ören Yeri Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Kanlı Divane Ören Yeri, etkileyici kalıntıları ile bölgenin kültürel zenginliğine katkıda bulunan bir yerdir. Bölgeyi ziyaret edecekler için tarihî ve arkeolojik açıdan tatmin edici bir tecrübe olacaktır. Alan, çeşitli arkeolojik kazılar sonucunda gün yüzüne çıkmıştır. Bu kazılar, bölgenin kültürel geçmişini aydınlatmak açısından önemlidir. Kanlı Divane Ören Yeri nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi öğrenmekte fayda vardır.

Kanlı Divane Ören Yeri Nerede ve Nasıl Gidilir?

Kanlı Divane Ören Yeri, Mersin ilinin Erdemli ilçesinde ve Kumkuyu Köyü sınırları içinde yer almaktadır. Mersin'in merkezine yaklaşık 90 kilometre uzaklıktadır. Kanlı Divane Ören Yeri'ne nasıl ulaşabileceğinizle ilgili merak edilenler ise şu şekilde:

Mersin'den hareket edin ve Erdemli yönüne doğru devam edin. Mersin- Antalya karayolu (D400) üzerinde Erdemli tabelalarını takip ederek Erdemli'ye ulaşın. Bu yol, şehir merkezinden yaklaşık 70-80 kilometre uzaklıktadır.

Erdemli'ye vardığınızda, Kumkuyu Köyü yönüne ilerleyin. Erdemli merkezden Kumkuyu Köyü'ne doğru 15-20 kilometrelik bir yol almanız gerekecek. Kumkuyu Köyü tabelalarını takip edebilirsiniz.

Kumkuyu Köyü'ne vardığınızda, köyün içinden geçen yolları kullanarak Kanlı Divane Ören Yeri'ne yönelin. Ören yeri genellikle köyün kenarında yer almaktadır, bu yüzden yerel tabelalar veya köy halkından yardım alabilirsiniz.

Mersin'den Erdemli'ye D400 karayolu üzerinden gidip, Erdemli'den Kumkuyu Köyü yönüne dönmeniz en hızlı ve kolay yol olacaktır. Kumkuyu Köyü'ne vardığınızda, köy içindeki yönlendirmeleri takip ederek Kanlı Divane Ören Yeri'ne ulaşabilirsiniz.

Kendi aracınız yoksa Mersin'den araç kiralama seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde, yol boyunca rahatça hareket edebilir ve bölgeyi daha iyi keşfedebilirsiniz.

Mersin'den Erdemli'ye otobüs veya dolmuş ile ulaşabilirsiniz. Erdemli'den Kumkuyu Köyü'ne ulaşmak için yerel taşıma seçeneklerini veya taksiyi kullanabilirsiniz.

Kanlı Divane Ören Yeri'nin tam olarak nerede olduğunu anlamakta zorlanırsanız, Kumkuyu Köyü'ndeki yerel halktan veya köydeki işletmelerden bilgi alabilirsiniz.

Kanlı Divane Ören Yeri Giriş Ücreti Ne Kadar?

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kanlı Divane Ören Yeri haftanın her günü açıktır. Sabah 08.00 ile akşam 17.00 arasında hizmet vermektedir. Bu saatler içinde ören yerine giriş yapabilirsiniz. Giriş ücreti kişi başı 60 TL'dir. Bu ücret, ören yerinin bakım ve koruma masraflarını karşılamak için alınmaktadır. Müze Kart, Kanlı Divane Ören Yeri'nde geçerlidir. Eğer bir Müze Kartınız varsa, giriş ücretinden muaf olabilir veya belirli bir indirim alabilirsiniz. Ziyaretinizi planlarken, bu bilgileri göz önünde bulundurmak ise giriş sürecini ve maliyetleri daha iyi belirlemenize yardımcı olacaktır.