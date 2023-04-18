Kaos Teorisi Nedir? Kaos Teorisi ve Kelebek Etkisini Kim Buldu, Nasıl Bulundu?

Olacağı önceden kestirilemeyen ve beklenmedik bir anda meydana gelen tüm durumları açıklamaya çalışan kaos teorisi nedir diyenler olabilir. Kaos teorisi kime ait diye düşünenler, Poincare, Von Koch ve Peano gibi isimlerin kuram ile ilgili çalışmalar yapan kişiler olduğunu öğrenmelidir. Kuramı doğru anlamak için kaos teorisi formülü ile ilgili bilgi almak isteyenler olabilir. Kaos teorisi nasıl bulundu?

Kaos Teorisi Nedir?

Hava olayları, doğal afetler, bir dağ akıntısının akışı ve zarların ne şekilde geleceğinin önceden kestirilmeleri mümkün değildir. Neden ve sonuç arasında herhangi bir ilişki yoktur. Birkaç öğeye sahip basit deterministik sistemler, tahmin edilmesi mümkün olmayan rastgele davranışlar üretebilir. Bundan dolayı önemli olan rastgeleliktir ve buna kaos kuramı veya kargaşa kuramı adı verilir. Fiziksel olan gerçekliğe ait tüm parçaların yönelimini anlamaya çalışır.

Bir paradoks, kaosun tesadüfi unsurlarını içermeyen sabit kurallar tarafından meydana getirildiği için deterministiktir. Bu kurama göre, gelecekte olacakları belirleyen tamamen geçmiştir. Bunlar küçük belirsizlikler olarak tanımlanabilir, buna göre davranış kısa vadede tahmin edilse de uzun vadede kestirmek mümkün değildir. Kaosun keşfi, bilim modellemesi için yeni bir tarafın meydana gelmesine neden olmuştur. Rastgele bir bağlamda tahminlerle ilgili yeni sınırların oluşmasına neden olmuştur. Teoriye farklı bir açıdan bakanlara göre ise kaosta halihazırda var olan determinizm, birçok rastgele fenomenin önceden tahmin edilebilir olduğunu ifade eder.

Kaos teorisinin ilk olarak Fransız Matematikçi ve Fizikçi Poincare tarafından ortaya atıldığı bilinir. Öte yandan Von Koch, Weierstrass, Peano, Cantor, Besikoviç ve Hausdorff'un kaos teorisi ile ilgili önemli çalışmaları bulunur. Ancak kaos kuramının aslında çok daha eskiye, Çin ve Yunan mitolojisine dayandığı bir gerçektir. Kaosun ilkeleri arasında kelebek etkisi, belirsizlik ilkesi, düzen ve karmaşa, karışım çalkantı, geri besleme ve fraktaller bulunur.

Kelebek Etkisi Nedir?

Brezilya'da bir kelebeğin kanatlarını çırpmasının, Meksika'da güçlü bir fırtınaya neden olabileceğini öne süren bir görüştür. Herhangi bir hava modelinde yer alan bir parametreyi, bir dakika gibi kısa bir süre içinde değiştirmek yeterlidir. Bu şekilde, yavaş yavaş yükselmeye başlar ve uzun vadede çok büyük değişikliklerin meydana gelmesine neden olur. Sadece hava veya doğa olayları ile ilgili değil, ek olarak beşeri bilimler ve çevre için de geçerlidir