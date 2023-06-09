Kaplumbağa Kış Uykusuna Yatar Mı? Kara ve Su Kaplumbağası Kış Uykusuna Yatar Mı, Kaç Ay Uyur?

Kaplumbağalar, doğada en fazla görebileceğiniz canlı türlerinden biridir. Peki, kaplumbağa kış uykusuna yatar mı? Kaplumbağalar kış uykusuna yatar mı konusu genel kültür açısından da size katkı sağlayan bir araştırmadır. Su kaplumbağası kış uykusuna yatar mı konusu da bu canlılarla ilgili merak edilen sorular arasındadır. Kaplumbağalar kaç ay kış uykusuna yatar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kaplumbağa Kış Uykusuna Yatar Mı?

Kış uykusu, bazı hayvanların yaşamı için gerekli olan bir metabolizma faaliyettir. Kış uykusuna yatan canlılar soğukkanlı hayvanlardır. Kış uykusu denildiğinde akla gelen canlıların başında yılanlar gelir. Fakat yılanların haricinde de kış uykusuna yatan canlılar vardır. Kaplumbağalar da bu canlılardan biridir. Kaplumbağa türleri, yaşadıkları iklim şartları ve kaplumbağa türüne göre kış uykusuna yatarlar.

Kaplumbağalar, yaşadıkları iklim koşuluna göre kış uykusuna yatarlar. Kış şartlarının ağır geçtiği coğrafyalarda kaplumbağaların kış uykusu süresi 5-6 ayı bulabilir. Kış uykusu döneminde kaplumbağalar, depoladıkları besinleri tüketirler.

Su Kaplumbağası Kış Uykusuna Yatar Mı?

Su kaplumbağaları ve deniz kaplumbağaları kış uykusuna yatmazlar. Çünkü bunlar göç eden canlılardır. Bu nedenle kış uykusuna ihtiyaçları yoktur. Su kaplumbağaları hayvanlar âleminde özel bir yere sahip olan canlı türleri arasındadır. Bu nedenle yaşam özellikleri merak edilir. Söz konusu canlılarla ilgili merak edilen araştırma konularından biri de kaplumbağaların kış uykusu sürecidir. Bu süreç su kaplumbağaları için söz konusu değildir.