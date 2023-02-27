Kaplumbağa Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Kaplumbağa Hangi Grupta Yer Alır?

Kaplumbağa omurgalı mı sorusunu araştırırken öncelikle omurgalı kategorisinde hangi canlıların olduğunu bilmeniz gerekir. Küçük bir araştırma ile Kaplumbağa omurgasız mı sorusuna cevap bulabilirsiniz. Kaplumbağa omurgalı mıdır? Kaplumbağanın bulunduğu sınıf ile bu canlının özellikleri birbiri ile doğru orantılıdır. Kaplumbağa hangi sınıfa girer? Kaplumbağa hangi grupta yer alır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kaplumbağa Omurgalı Mı?

Kaplumbağa, sıkça görebileceğiniz canlılardan biridir. Söz konusu canlının bir omurgaya sahip olup olmadığı merak edilen bir konudur. Omurgalı canlılar denildiğinde akla gelenlerin başında kuşkusuz ilk önce memeliler gelir. İnsanlar da bu sınıfa tabi olan canlılardır. Sonrasında ise omurgalı canlılar balıklar, Kaplumbağalar, sürüngenler, kuşlar şeklinde devam eder.

Kaplumbağa yukarıda sayılan kategoriler içinde sürüngenler içinde yer alır. Doğal olarak kaplumbağa omurgalı bir canlıdır. Yani kaplumbağanın güçlü bir sinir sistemi ve vücut mekanizması vardır.

Kaplumbağa Hangi Grupta Yer Alır?

Sürüngenler genellikle omurgasız zannedilir. Fakat sürüngenlerin de bir omurga sistemi vardır. Biyoloji kaynaklarında Kaplumbağalar sürüngenler grubunda yer almıştır. Doğal olarak Kaplumbağalar sürüngenler kategorisinde yer alan bir canlıdır.