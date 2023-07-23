Karabük Ünıversıtesı senı beklıyor

Geleceğin mesleklerine uygun kaliteli eğitim misyonu ve uluslararasılaşmada lider üniversite olma vizyonu ile Türkiye'deki üniversiteler arasında ön plana çıkan Karabük Üniversitesi yeşil ve eşsiz kampüsü, güvenli ve huzur dolu şehri, güçlü akademik kadrosu, geniş sosyal imkânları ve teknolojik altyapısıyla yeni öğrencilerini bekliyor. Karabük Üniversitesi bünyesindeki 16 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 5 yüksekokul, 2 enstitü ve 17 araştırma merkeziyle 98 farklı ülkeden yaklaşık 11 bin 854 uluslararası olmak üzere toplamda 41 bin 854 öğrenci ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.Karabük Üniversitesi en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından Times Higer Education (THE) 2023 Yükseköğretim Etki Sıralamasında Türkiye'deki üniversiteler arasında "Ekonomik ve Temiz Enerji" kategorisinde 5'inci, "İklim Eylemi" kategorisinde 6'ıncı sırada yer alırken, "Kaliteli Eğitim" ile "Sağlık ve Esenlik" kategorilerinde ilk 20'ye girdi. Karabük Üniversitesi 112 ülke ve bölgeden üniversitenin katıldığı dünya üniversiteleri sıralamasında 1201-1500, etki sıralamasında 601-800 bandında, "Asya Üniversiteleri Sıralaması 2023'te Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında 19'uncu sırada, "Genç Üniversite Sıralaması"nda Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ilk 10'da yer alarak 9'uncu olarak bir başarıya daha imza attı.Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" çalışmasında Karabük Üniversitesi, özellikle mühendislik alanındaki çalışmaları ile dünya genelinde yapılan incelemeler neticesinde hem kalite hem hacim puanlarında ortanca değerin üstünde yer aldı. Buna göre, Karabük Üniversitesi Ulaştırma-Raylı Sistemler alanında 1'inci, Enerji- Hidroelektrik ve Jeotermal alanında 3'üncü, Makine-İmalat-Makine Tasarım ve İmalatı alanında 5'inci olurken toplamda 29 alanda en iyi üniversiteler arasında yer aldı.Karabük Üniversitesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından temiz, erişilebilir ve güvenli enerji alanında "Uzmanlaşan Üniversite" olarak seçildi.Karabük Üniversitesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen, ulusal enerji politikaları çerçevesinde enerji verimliliğinin artırılmasının amaçlandığı Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER) Yarışmasında birinci oldu.