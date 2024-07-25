Karadeniz’in yükselen güneşi

Ordu Üniversitesi, eğitim yolculuğuna 17 Mart 2006 tarihinde başlamış olup, günümüzde 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulundan oluşan geniş bir akademik yapı sunuyor. Yaklaşık bin 600 akademik ve idari personeli ile birlikte, lisansüstü, lisans ve ön lisans programlarında 20 bine yakın öğrenciye eğitim veren Ordu Üniversitesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olarak nitelikli büyümesini sürdürüyor. Üniversite yetkileri SABAH Tercih Eki için Ordu Üniversitesi'ni şöyle tanıttı:Ordu Üniversitesi, öğrencilere üstün nitelikte bir eğitim öğretim ve yaşam ortamı sunmayı hedeflemekte. Üniversitenin kampüsü, uluslararası standartlarda yapı kalitesi, özgün mimari tasarımı, çevre düzenlemesi, bilişim alt yapısı ve kapsamlı kütüphane olanaklarıyla öne çıkmakta. Kampüs içerisinde öğrencilere modern yaşam ve çalışma olanakları sağlayacak şekilde dizayn edilen öğrenci yurtları, yerleşke bünyesinde bulunan merkezi kantin ve kafeteryalar, öğrencilere dinlenme ve sosyal etkileşim fırsatları sunarak kampüs yaşamının önemli bir parçasını oluşturmakta.Ordu Üniversitesi'nde, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerini değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki becerilerini de geliştirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede, üniversite bünyesinde çeşitli sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinlikler düzenlenmekte ve öğrenciler, yıl boyunca aktif olarak faaliyet gösteren 50 öğrenci kulübü aracılığıyla iş yaşamına hazırlık süreçlerinde bilgi ve sosyal becerilerini artırma fırsatı buluyor.Geleceğin üniversitesi olma hedefi doğrultusunda hızlı bir ilerleme kaydeden Ordu Üniversitesi, ulusal ve uluslararası değerlendirme kuruluşlarının yapmış olduğu araştırmalara göre öğrenci memnuniyeti ve bilimsel başarı düzeylerini sürekli olarak artırmakta. Öğrenci memnuniyetinde yükselişini sürdüren Ordu Üniversitesi, lisans öğrencilerinin memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2024 Raporu sonuçlarına göre Türkiye'deki 126 devlet üniversitesi arasında 13'üncü, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan üniversiteler arasında 1'inci sıraya yer alıyor.