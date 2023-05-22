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Giriş Tarihi: 22.5.2023 09:35 Son Güncelleme: 22.5.2023 09:35

Karaköy’de Gezilecek Yerler - Karaköy Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Mekanlar Listesi

Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul denilince akıllara ilk gelen yer Karaköy olsa gerek. Karaköy de gezilecek yerler arasında turizmin gözdesi Galata Kulesi de vardır. Karaköy gezilecek yerler Haliç Bölgesinde yer aldığından dolayı oldukça fazladır. Karaköy’de nereye gidilir, sorusuna eski adı olan Galata ile ünlenen Galata Kulesi ve Galata Köprüsüne gidilebilir yanıtını veririz. Karaköy’ün en güzel mekânları Galata Kulesi eteklerinde yer alıyor.

Karaköy’de Gezilecek Yerler - Karaköy Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Mekanlar Listesi

Karaköy Bizans döneminden itibaren en önemli ticaret bölgelerinden biri olmasının yanında turizm adına da önemli bir yeri vardır. Karaköy de gezilecek yerler, İstanbul'un göz bebeği Galata Kulesi ve eteklerinde yer alır. Karaköy gezilecek yerler, İstanbul Avrupa Yakasının tarihi güzellikleri ile sınırlı değildir. Karaköy'de nereye gidilir ve Karaköy'ün en güzel mekânları nerelerdir sorularına Galata Kulesi etrafında sıralana tarihi güzellikler vardır yanıtlarını verebiliriz.

Karaköy'de Gezilecek Yerler

İstanbul denilince ilk akla gelen yerlerden biri de Karaköy'dür. Karaköy İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Avrupa Yakası'nda Haliç bölgesinde yer almaktadır. Karaköy geçmişte Galata olarak bilinir. Boğaziçi'nin Avrupa tarafında Haliç'in ağzında yer alır. Karaköy'de, çeşitli eğitimsel ve dinsel yerler Latin-Katolik, Rum-Ortodoks, Ermeni ve Bulgar kiliseleri, zamanında Gürcüler tarafından da kullanılan sinagog ve Yunan, Yahudi, Fransız, İtalyan ve Avusturya okulları yer alır.

Karaköy, Bizans'ın İstanbul topraklarına hakim olduğu yıllarda da ticaret ve eğlence merkezi olarak öne çıkmıştır. 19. yüzyılın sonralarına doğru bankacılık ile anılır olmuş. Böyle tarihi bir öneme sahip olduğu için de günümüzde koruma altına alınan birçok tarihi binaya ev sahipliği yapmıştır. Karaköy birbirinden keyifli mekanları, tarihi atmosferi ve eğlence hayatıyla herkes kendine uygun bir aktivite bulabilir.

Karaköy Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Mekânlar Listesi

Türkiye sınırlarındaki ilk modern sanat müzesi özelliği taşıyan İstanbul Modern Sanat Müzesi, 11 Aralık 2004 tarihinde Eczacıbaşı ailesi öncülüğü ile ziyarete açılmıştır. Müze çeşitli alanlarda ödüller kazanmıştır. Bunların yanı sıra Karaköy'de tarihi ve gezilebilecek yerleri şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Galata Kulesi
  • Kamondo Merdivenleri
  • Kılıç Ali Paşa Camii
  • Türk Ortodoks Patrikhanesi
  • Fransız Geçidi
  • İbrahim Paşa Camii
  • Sokollu Camii
  • Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi
  • Avusturya Lisesi
  • İstanbul Özel Alman Lisesi
  • İtalyan Lisesi
  • Saint Michael Kilisesi
  • Saint Benoit Fransız Lisesi
  • Karaköy Rum Lisesi
  • San Petro ve Paolo Kilisesi
  • Getronagan Ermeni Lisesi
  • Yeraltı Camii
  • Ömer Abed Han
  • Karaköy Meydanı
  • Kemankaş Camii
  • Surp Pirgiç Kilisesi
  • Kamondo Merdivenleri
  • Salt Galata
  • Arap Camii
  • Osmanlı Bankası
  • Türkiye Yahudi Müzesi

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Karaköy’de Gezilecek Yerler - Karaköy Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, En Güzel Mekanlar Listesi
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