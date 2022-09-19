Karasuk Kültürü Özellikleri - Karasuk Kültürü Nedir, Hangi Uygarlığa Aittir, Türk mü?

Karasuk kültürü özellikleri, diğer medeniyet ve kültür alanlarından ayrılan nitelikleri ile ön plana çıkar. Karasuk kültürü hangi bölgede doğmuştur sorusu da araştırma yapan bilim insanlarına, bu nitelikleri analiz etmesi için yol gösterici olmuştur. Karasuk kültürü nedir, kültürün temel özellikleri Türk kültürü ile benzerlikleri ve uygarlık özellikleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında.

Karasuk Kültürü Nedir?

Karasuk kültürü, Altay Dağları ve Tanrı Dağları arasında bulunan alanda kendini göstermiş bir kültür çeşididir. Söz konusu kültür MÖ 1500 ile MÖ 800 yılları arasındaki dönemi kapsar. Tunç Çağı dönemine denk gelen bu dönem, antik kültür olarak varlığını sürdürmüştür.

Karasuk kültürünün dağılımı incelendiğinde bu kültürün Andronovo kültürünün doğu kısmına denk geldiği görülür. Yerleşim alanındaki kalıntılar daha çok minimal niteliktedir. Hâlihazırda bölgede incelenmesi gereken 2 binin üzerinde mezar olduğu tahmin edilir. Bu dönemde yaşayan ve bu kültür özelliklerini benimseyen medeniyet, ticari faaliyetlerini Kuzey Çin, Karadeniz ve Urallar'a kadar genişletmiştir. Bu nedenle sayılan coğrafyada da Karasuk kültürü özellikleri görülür. İlerleyen dönemde Karasuk kültürünün yerini Tagar kültürü almıştır.

Tagar Kültürü Özellikleri Nelerdir?

Tagar kültürünün Türk olup olmadığı yönünde de çeşitli araştırma konuları vardır. Her ne kadar söz konusu kültür, Türk kültürü ile benzer özellikler gösterse de kültürün Türk olmadığı yönünde görüş bildirenlerin sayısı daha fazladır. Söz konusu kültür ile ilgili özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

Ekonomisi daha çok tarım ve hayvancılığa dayanır.

Kültür özellikleri Andronova kültüründen daha hareketlidir.

Metalurji konusunda çok önemli çalışmalar yapmışlardır.

Eserleri içinde bronz eserler önemli bir yere sahiptir.

Yerleşimleri daha çok çukur ev ve taş ağırlıklıdır.

Ölen kişileri kare taş muhafızlar ve kurganlarla çevrilmiş olan mezarlara gömmüşlerdir.

Süslü kulplar ve bronz bıçaklar günümüze kadar ulaşmış önemli arkeolojik eserlerdir.

Gerçekçi hayvan sanatı ve İskit-Sibirya hayvan sanatı tarzında eserlerin yapılmasında gelişmiş bir kültür yapısıdır.

Karasuk kültürünün kökenleri Andronovo ve Yeniseylere dayanır.

Etnik olarak daha çok Andronovo kültürü ile ilişkilendirilir.

2009 yılında yayınlanan "İnsan Genetiği" isimli dergide Karasuk kültürü ile ilgili çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Bahse konu kültür ile ilgili günümüzde de çalışmaların halen devam ettiği görülür. Önümüzdeki süreçte Karasuk kültürü ile ilgili çok farklı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılacağı düşünülür.