Kardeş Eş Anlamlısı Nedir? Kardeş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kardeş kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda yaşça küçük olan çocuk, adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü ve aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri gibi anlamları bulunur. Cümlelerin daha zengin görünmesi için kardeş kelimesinin eş anlamlısı kullanılabilir. Bu nedenle kardeş eş anlamlısı nedir, kardeş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının yanıtlanması gerekir.

Kardeş Eş Anlamlısı Nedir?

Kardeş kelimesinin birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu nedenle birden fazla biçimde cümle kurmak mümkün hale gelir. Kardeş kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Bacı

Birader

Abla

Karındaş

Kardeş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Cümle içerisinde kardeş yerine, eş anlamı olan sözcüklerden herhangi biri kullanılabilir. Bu sayede cümle içerisinde bozulma görülmez. Yine de cümle içindeki kardeş kelimesinin ne anlamda kullanıldığı göz önüne alınmalıdır.

Kardeş kelimesinin cümle içerisinde kullanımına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir: