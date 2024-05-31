Kardeş Eş Anlamlısı Nedir? Kardeş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kardeş kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda yaşça küçük olan çocuk, adı bilinmeyen kimselere söylenen bir seslenme sözü ve aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunanlardan her biri gibi anlamları bulunur. Cümlelerin daha zengin görünmesi için kardeş kelimesinin eş anlamlısı kullanılabilir. Bu nedenle kardeş eş anlamlısı nedir, kardeş kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının yanıtlanması gerekir.
Kardeş kelimesinin birden fazla eş anlamlı sözcüğü bulunur. Bu nedenle birden fazla biçimde cümle kurmak mümkün hale gelir. Kardeş kelimesinin eş anlamlı kelimeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Bacı
Birader
Abla
Karındaş
Cümle içerisinde kardeş yerine, eş anlamı olan sözcüklerden herhangi biri kullanılabilir. Bu sayede cümle içerisinde bozulma görülmez. Yine de cümle içindeki kardeş kelimesinin ne anlamda kullanıldığı göz önüne alınmalıdır.
Kardeş kelimesinin cümle içerisinde kullanımına ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:
Onun büyük kız kardeşi, odasına girilmesine müsaade etmez. / Onun ablası, odasına girilmesine müsaade etmez.
Kardeş bir bakar mısın? / Birader bir bakar mısın?
Onun kız kardeşi ile benim arkadaşım tanışıyormuş. / Onun bacısı ile benim arkadaşım tanışıyormuş.
Onun benim kardeşim olduğunu henüz bilmiyordu. / Onun benim karındaşım olduğunu henüz bilmiyordu.
Minik kız kardeşi doğduğunda hissettiği heyecanı dün gibi hatırlıyordu. / Minik bacısı doğduğunda hissettiği heyecanı dün gibi hatırlıyordu.