Karneye verilen tepki çocukları okuldan soğutuyor

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelkin Diker Coşkun, karne alan öğrenciler ve velilere şu önerilerde bulundu...



Karne evde aileler tarafından öğrencinin gelişimini destekleme aracı olarak görülmeli. Karne öğrencilerin kendini, potansiyellerini tanıma aracıdır. Hangi ders için ne kadar çalışması gerektiğini hem öğrenciye hem veliye gösteren somut bir göstergedir.

Öğrenciyi olumsuz niteliklerle etiketlemek, akranları ile kıyaslamak, cezalar vermek karnenin gelişim izleme ve destekleme amacını ortadan kaldırır. Karneye verilen bu tarz tepkiler nedeniyle öğrencilerin öğrenmeye ve değerlendirilmeye ilişkin olumsuz tutum geliştirmesi akademik gelişimlerine sanıldığından daha büyük zarar verebilir. Okuldan soğutabilir.

HEDEF BELİRLEMELİLER

Çocuk ve ergenlerde hedef oluşturmak akademik ve sosyal başarıyı elde etmede çok önemlidir. Bu hedefleri kendi planları doğrultusunda gerçekleştirmek akademik ve sosyal başarıların ilk adımlarıdır.

Hedefler mutlaka öğrencilerle birlikte oluşturulmalıdır.

Çocukların kendi potansiyeline uygun hedefler koyması aileler tarafından teşvik edilmeli. Örneğin, bir derse ilişkin notunu nasıl gördüğünü anlamak, daha yüksek bir nota dönüştürmek için neler yapması gerektiğine ilişkin bir çalışma planı oluşturmasını sağlamak yani öğrenciyi motive etmek gerekiyor.

OKULUN AMACI UNUTULMAMALI

Okulun akademik başarının yanında ve hatta daha fazla sosyal gelişimin gerçekleştiği bir yer olduğuna dikkati çeken Coşkun, karnelerin bu anlamda da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Coşkun, "Okulun öğrencilere neler kattığını bütünsel olarak değerlendirmek gerekiyor. Sanat, spor ve diğer gelişim alanlarında da başarı hedeflerinin oluşturulması öğrenci kişilik gelişimi için oldukça değerli olacaktır" diye konuştu.

İKİNCİ DÖNEME HAZIRLIK

Prof. Dr. Coşkun, ders dönemini tamamlamış öğrencilerin tatili verimli geçirmesinin önemine işaret ederek; "Böylece ikinci döneme daha sağlıklı şekilde hazırlık yapılabilir. Tatil, dinlenme, kitap okuma, oyun, kısa geziler gibi tiyatro, sinema gibi etkinliklerin dengeli biçimde planlandığı bir zaman olmalı." diye konuştu.