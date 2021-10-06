Kas eş anlamlısı nedir? Kas kelimesinin eş anlamlısı

Kas kelimesi Öz Türkçe bir kelime olarak "kaş" sözcüğünden evrilmiştir. Kas, vücudumuzun en önemli parçalarını anlatmak için kullandığımız kelimedir. Aynı zamanda kas kelimesinin pek yaygın olmasa da bir eş anlamı da bulunmaktadır.



KAS KELİMESİNİN ANLAMI



Kas kelimesi iskeletimizin üzerinde bulunan ve hemen hemen bütün vücudumuzu çevreleyen etlere denmektedir. Kas, bizlerin hareket edebilmesini, yürüyüp yemek yiyebilmesini, oturabilmesini… kısacası bütün hareketleri yapmamızı sağlayan dokulardır. Kas aynı zamanda neredeyse bütün canlılarda bulunmaktadır ve aynı görevleri görmektedir.



KAS KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Kaynaklarda kas kelimesinin eş anlamlısı olarak adele kelimesi gösterilmektedir. Adele kelimesi sıklıkla kas yerine kullanılmakta ve cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna neden olmamaktadır.



KAS KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Bahçede voleybol oynarken yere düşen Ayşe'nin kaslarında zedelenme olduğu için doktor bir süre evde dinlenmesini söyledi.

Sporcularda sık sık kas sakatlanmaları yaşanmaktadır. Sporcular her ne kadar buna dikkat etse de başlarına gelebilmektedir. Kas sakatlığı, sporun içinde olan bir şeydir.

Geçtiğimiz yaz oldukça sıska sayılabilecek olan arkadaşımız Gökhan azmederek kas çalışmış ve oldukça irileşmiş.

KAS KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI