Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kas eş anlamlısı nedir? Kas kelimesinin eş anlamlısı
Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:36

Kas eş anlamlısı nedir? Kas kelimesinin eş anlamlısı

Kas eş anlamlısı nedir? Kas kelimesinin eş anlamlısı

Vücudumuzun neredeyse tamamı kaslardan oluşmaktadır. Kaslar bizim hareket etmemizi, yürüyebilmemizi, uzuvlarımızı oynatabilmemizi sağlar. Kısacası kaslar vücudumuzun olmazsa olmaz çok önemli parçalarıdırlar. Aynı zamanda kas kelimesinin bir eş anlamlısı da bulunmaktadır. Peki bulmacalarda da karşımıza çıkabilen kas kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kas kelimesi Öz Türkçe bir kelime olarak "kaş" sözcüğünden evrilmiştir. Kas, vücudumuzun en önemli parçalarını anlatmak için kullandığımız kelimedir. Aynı zamanda kas kelimesinin pek yaygın olmasa da bir eş anlamı da bulunmaktadır.

KAS KELİMESİNİN ANLAMI

Kas kelimesi iskeletimizin üzerinde bulunan ve hemen hemen bütün vücudumuzu çevreleyen etlere denmektedir. Kas, bizlerin hareket edebilmesini, yürüyüp yemek yiyebilmesini, oturabilmesini… kısacası bütün hareketleri yapmamızı sağlayan dokulardır. Kas aynı zamanda neredeyse bütün canlılarda bulunmaktadır ve aynı görevleri görmektedir.

KAS KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kaynaklarda kas kelimesinin eş anlamlısı olarak adele kelimesi gösterilmektedir. Adele kelimesi sıklıkla kas yerine kullanılmakta ve cümlede herhangi bir anlatım bozukluğuna neden olmamaktadır.

KAS KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Bahçede voleybol oynarken yere düşen Ayşe'nin kaslarında zedelenme olduğu için doktor bir süre evde dinlenmesini söyledi.
  • Sporcularda sık sık kas sakatlanmaları yaşanmaktadır. Sporcular her ne kadar buna dikkat etse de başlarına gelebilmektedir. Kas sakatlığı, sporun içinde olan bir şeydir.
  • Geçtiğimiz yaz oldukça sıska sayılabilecek olan arkadaşımız Gökhan azmederek kas çalışmış ve oldukça irileşmiş.

KAS KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Adelesi atan oyuncu sahadan sendeleyerek ayrıldı.
  • Adele sakatlığı maalesef ikinci kez yaşandığında iyileşme süreci çok uzun sürebiliyor.
  • Adelelerini geliştirmek için spor salonunda çok hırslı bir şekilde çalışıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kas eş anlamlısı nedir? Kas kelimesinin eş anlamlısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA