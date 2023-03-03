Kayaç Türleri Nelerdir? Türkiye’deki Kayaç Çeşitleri, Sınıflandırması ve Özellikleri

Kayaç türleri nelerdir için elbette bahsedilebilecek veri vardır. Eğer Türkiyedeki kayaç türleri ve sınıflandırması söz konusuysa konunun daha da derine inilmesi gerekir. Çünkü kayaç türleri oldukça fazladır. Zaten kayaç türleri ve özellikleri analiz edildiğinde farklı farklı yapılar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla derine inmek gerektiği mantıklı bir karar niteliğindedir. Kendi ülkemiz için bu konudan bahsedilebileceği gibi farklı ülkelerde baz alınabilir. Yanı geniş çaplı kayaç çeşitleri nelerdir sorusu da sorulabilir.

Kayaç Türleri Nelerdir?

Ülkelerin bölgelerin yer kabuğunun oluşmasını sağlayan faktör kayaçlardır. Kayaçlar dıştan gözlemlendiğinde kayayı andıran şekildedir. Bu kayaçların renkleri ve dokuları farklılık göstermektedir. Bunun nedeni de kayacın sadece bir türden oluşmamasıdır. Dolayısıyla birden fazla kayaç çeşidi yani türü vardır. Toplam üç kayaç türü vardır. Bu üç kayaç türü de kendi içerisinde alt dallara ayrılmaktadır. Püskürük, tortul ve başkalaşım olmak üzere üç farklı kayaç türü vardır. Püskürük kayaç türü kendi içerisinde iç püskürük kayaç ve dış püskürük kayaç olarak ayrılmaktadır. Tortul kayaçlar kendi içerisinde organik tortul, kimyasal tortul ve fiziksel tortul kayaç olarak ayrılmaktadır. Son olarak başkalaşım kayaçlar kendi içerisinde mermer, gnays, elmas ve şist kayaç olarak ayrılmaktadır.

Kayaç Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Üç farklı kayaç türü vardır ve bu üç farklı kayaçların genel özelliklerine değinilecektir. İlk olarak püskürük kayaç ele alınacaktır. Bu kayacın başlıca özelliğinde yer yüzündeki ilk kayaç olması yer almaktadır. Kütle yapısında olması, tabakalı ve katmanlı olması da diğer özellikleri içerisindedir. Tabakalı kayaçlar hem gözenekli hem de tabakalı şekildedir. Ayrıyeten bu kayaçlar derinde olamazlar ve fosillere rastlamak da mümkündür. Son olarak başkalaşım kayaçlardan bahsedilecektir. Başkalaşım kayaçların en dikkat çekici noktası kristal yapısında olmasıdır. Tortul kayaçta fosil bulunma ihtimali yüksekken başkalaşım kayaçlarında fosil bulma ihtimali düşüktür. Aynı zamanda başkalaşım kayaçlar yeni mineralleri kendi bünyesinde barındırma özelliğine de sahiptir.

Türkiye'deki Kayaç Çeşitleri Nelerdir?

Kayaç dünyanın yerkabuğunu oluşturan özelliktedir. Doğal olarak Türkiye'nin bulunduğu alanın yer kabuğu da kayaçlar sayesinde oluşmuştur. Kayaç çeşitleri yani türleri üç farklı kategoride verilmiştir. Türkiye'deki kayaç çeşitleri sırasıyla şöyledir: karstik kayaçlar, kireç taşı, jips benzeri kayaçlar, andezit, bazalt benzeri kayaçlardır. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan kayaç çeşitleri genellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgesindedir.