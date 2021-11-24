Kaymakamların ’En Eski Üniversite’ polemiğine Harran Rektörü de katıldı

Urfa'da yaklaşık 140 yıl kaldıktan sonra tekrardan geri döndüler. Aralarından bir kişi Nusaybin'de ve Urfa'da öğretmenlik yapmış. Dünyanın ilk profesörü ve şairi Mor efrem Mor Yakup'un öğrencisiydi. 3 milyon'a yakın ilahisi vardı. Bu ilahileri süryanice yazmıştı, günümüze kadar halen de bu ilahiler kullanılıyor. 2012 yılında Kültür ve Turizim bakanı tarafından 33 tane ilahi türkçe'ye çevrilmiş. Daha önce buradaki üniversite'nin ne zamana kadar devam ettiğini bilmiyorduk. 2000 yılında Nusaybin Belediyesi Çekül vakfı ve Süryani vakfı tarafından bahçesinde kazı çalışmaları yürütüldü. Finansman da 3 yıl içerisinde Nusaybin Belediyesi üstlendi. Kazılar ise 2000'den 2014 yılına kadar devam etti. 2002 yılın da kazı esnasında bir tane taş çıktı ve üzerinde süryanice yazı vardı. Az önce anlattığım bütün derslerde dahil taş üzerinde yazılıydı.