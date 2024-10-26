Kedi Aşı Takvimi - Yavru Kedilere Hangi Ay Hangi Aşı Yapılır?

Kedilerin, annelerinden aldıkları bağışıklık bir süre boyunca onları korur; ancak bu koruma ömür boyu sürmez. Dolayısıyla, belirli bir yaştan itibaren aşıların devreye girmesi gerekmektedir. Veteriner hekimlerin rehberliğinde hazırlanankedi aşı takvimi, yavru kedilerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için oldukça detaylı bir plan içerir. Yavru kedilere hangi ay hangi aşı yapılır sorusu bu planlamayı yapabilmek adına sorulacak ilk birkaç soru arasındadır.

Kedi Aşı Takvimi

İç ve Dış Parazit Tedavisi/ Genel Kontrol: 6-8- Haftalık (2 ayda 1) (Gerektiğinde ayda 1)

Lösemi Aşısı 2 / Genel Kontrol:11-13 Haftalık (2.Doz)

Kuduz Aşısı / Genel Kontrol:12-14 Haftalık (3 Aydan Küçüklere Yapılmaz)

Yavru Kedilere Hangi Ay Hangi Aşı Yapılır?

Kedi sağlığı için oldukça önemli olan karma aşı, ikinci ayını dolduran tüm yavru kedilere uygulanmalıdır. Viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan karma aşı, Herpes Virüs, Feline Parvovirüs ve Feline Calici gibi virüs etkenleri içeren bir kombinasyondan oluşur. Yavru kedilere, 6 ile 8 haftalık dönemde uygulanan karma aşı, 3-4 hafta sonra tekrarlanmalıdır.

Lösemi aşısı %100 koruyucu olmasa da lösemi virüsüne karşı bir kalkan oluşturmak amacıyla uygulanır. 'FeLV' (kedi lösemi virüsü) ile bulaşan bu hastalık, kedilerin pek çoğunda; kanser, üreme sorunu ve çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Risk grubundaki kedilere uygulanması önerilen lösemi aşısı ilk olarak 8-9 haftalık yaşta yapılmalı ve 3-4 hafta sonra tekrarlanmalıdır.