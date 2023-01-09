Kemalettin Kamu Kimdir? Gurbet Şairi Kemalettin Kamu Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

"Gurbet Şairi" olarak ünlenen Kemalettin Kamu kimdir diye araştıranlar vardır. Eserlerinde farklı konuları işleyen Kemalettin Kamu şiirleri hangi akım olduğu merak edilir. Kemalettin Kamu hayatı, siyaset ve edebiyat ile iç içe geçmiştir. Gazetecilik ile de ilgilenen Kemalettin Kamu sözleri ve eserleri mutlaka okunması gereken edebi ürünlerdir. Kemalettin Kamu hangi edebi akım, hangi şiir anlayışı ve topluluk diye soranlar bunları öğrenmelidir.

Kemalettin Kamu Kimdir?

Ünlü Türk şair Kemalettin Kamu, 15 Eylül 1901 yılında Bayburt'ta doğmuştur. Sadece edebiyat ile değil, siyaset ile de yakından ilgilenmiş ve milletvekilliği yapmıştır. Aynı zamanda, bir dönem Türk Dil Kurumu'nda terim kolu başkanlığı görevine getirilmiştir. Kamu'nun babası, Kılıçoğlu Osman Nuri Efendi'dir. Devlet memuru olan babasının görevi nedeniyle Erzurum'a taşınmış ve çocukluğunu burada geçirmiştir. Ortaokula Erzurum'da başlamış olsa da babasının atanması nedeniyle Erzincan-Refahiye'ye taşınmış ve ortaokulu orada bitirmiştir. O sıralarda Erzurum işgal altına alınmış ve bu durumu kaldıramayan babası Kılıçoğlu Osman Nuri Efendi, kalp durmasından dolayı hayatını kaybetmiştir. Bu durum karşısında üzülen aile, Erzincan'dan ayrılarak Sivas'a ve daha sonra da Kayseri'ye göç etmiştir.

Kemalettin Kamu, buradan ayrılarak bir süreliğine matematik öğretmeni olan ağabeyinin yanına Bursa'ya gitmiştir. Eğitimine İstanbul'da devam etmek istemiş ve bundan dolayı İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu'na girmiş ve edebiyata yönelmeye başlamıştır. O yıllarda şiir yazmaya başlamış ve Büyük Mecmua dergisinde yayınlamıştır. Şiirlerinde vatan ve millet konularını ön planda tutan Kamu, ünlü "Gurbet" şiirini İstanbul'un işgali için yazmış, "Türk'ün İlahisi"ni ise İzmir işgal edildiği için kaleme almıştır. Öte yandan, işgalin ardından Ankara'ya gitmiş ve o sıralarda İstiklal Marşı seçmelerine katılmış ancak başarılı olamamıştır.

Onun bütün Türkiye'de tanınması ise Kurtuluş Savaşı döneminde Dergâh dergisi için yazmış olduğu şiirler sayesinde olmuştur. Eserlerinde bireysel konulara da yer vermiş ve 25 yaşında aşık olduğu, ancak ayrılmak zorunda kaldığı bir kadın için "İntizar" isimli bir şiir yazmıştır. Anadolu Ajansı tarafından 1933'te temsilci olarak seçilmiş ve Paris'e gönderilmiştir. Orada üniversiteye başlamış ve siyasal bilimler eğitimi almıştır. İstanbul'a döndükten sonra 1939'da Rize 6. ve 7. dönem milletvekili seçilmiştir. 8. dönemde ise Erzurum milletvekili olmuştur. 6 Mart 1948 yılında ise kalp krizine bağlı olarak Ankara'da vefat etmiştir. Mezarı ise Cebeci Asri Mezarlığı'ndadır.

Kemalettin Kamu Eserleri Nelerdir?

İlk zamanlar şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmış, ancak daha sonra hece ölçüsünü tercih etmiş olan Kamu, Milli edebiyat dönemi şairlerinden biridir. Onun şiirleri, kısa bir süre içinde ünlenmiş ve ders kitaplarına girmeyi başarmıştır. Eserlerinde çoğunlukla vatan sevgisi ve milli mücadele gibi konuları işlemiştir. Daha sonra ise yalnızlık, aşk ve vatan hasreti gibi bireysel konulardan bahsetmiştir. Onun başlıca eserleri arasında ise aşağıdakiler yer alır.

Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri (Rifat Necdet Evrimer)

Gurbet

Bingöl Çobanları

Gurbet Geceleri

Gurbette Renkler

Çankaya

Kimsesizlik

Güz

İzmir'e Tahassür

Hazan Yolcusunda

İrşad

Söğüt

Gurbet

Gurbet o kadar acı

Ki ne varsa içimde,

Hepsi bana yabancı,

Hepsi başka biçimde!

Eriyorum git gide,

Elveda her ümide,

Gurbet benliğimi de

Bitirmiş bir içimde!

Ne arzum, ne emelim,

Yaralanmış bir elim,

Ben gurbette değilim,

Gurbet benim içimde!

Gurbette Renkler

Doğuda kırmızı, batıda turunç,

Yanık bir yörüğü andıran bu tunç,

Şu renk aleminde ne yok ki bizden,

Mavi: Marmara'dan, mor: Akdeniz'den!

Yeşil bir köşedir bana Bursa'dan,

Kara: Erciyes'in yarları gibi,

Sarıda güzü var Uzunyayla'nın

Beyaz: Erzurum'un karları gibi