"Kendinize olan güveni ve inancı asla kaybetmeyin"

8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Eğitimciler, sınava girecek öğrencilere uyarı da bulundu. SABAH'a konuşan Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, "Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan bireyler, üniversite sınavına girmeye hazırlanıyorlar. Yaşadıkları heyecanı ve belki de endişeyi çok iyi anlıyoruz. Ancak unutmayalım ki, üniversiteye giriş sınavı, sadece bilgiyi ölçen bir sınav değil; aynı zamanda onların azmini, kararlılığını ve öğrenme yeteneğini de ölçen bir araçtır. Bu nedenle az kalan süre içerisinde sosyal medyadan biraz uzak kalınmalı, konu tekrarı yapılmalı, farklı farklı test, deneme sınavları, problemler çözmeye devam edilmeli. Sınavda zorluk yaşamamanız için ise uyku saatini düzene koymalısınız" dedi.

KENDİNİZE OLAN GÜVENİ VE İNANCI ASLA KAYBETMEYİN

İl Milli Eğitim Müdürü Uygun, Trabzon geneli 18 ilçemizden resmi ve özel ortaöğretim kurumlarımızdan üniversite sınavına girecek toplam 10.666 öğrencimiz yanında mezun durumda olan öğrencilerimiz de var. İnanıyorum ki ülkemizin geleceği ve umudu olarak hepsi bu sınavı başarıyla geçecekler. İnansınlar, azimle çalışsın ve hayallerini gerçekleştirmek için gereken adımları atmaktan asla vazgeçmesinler. Başarı, bir gün içinde elde edilen bir şey değil, yıllar süren emek ve fedakârlık sonucu gelir. Unutmayalım ki başarılı olmanın anahtarı, sadece ders çalışmak değil, aynı zamanda öğrencilerimizin kendinize olan güvenini ve inancını asla kaybetmemeleridir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.