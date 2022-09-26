Kengeş Nedir? İslamiyet Öncesi Eski Türklerde Kengeş Ne Demek, Görevleri ve Günümüz Karşılığı Ne?

Kengeş nedir? konusuna yanıt vermek için biraz da olsa eski Türkler hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Kengeşin günümüz karşılığı ne? Konusunda eski Türk tarihi çalışmaları sayesinde bugün bilgi sahibi olmak mümkün. İslamiyet öncesi eski Türklerde kengeş ne demek? konusu çeşitli akademisyen ve araştırmacıların araştırıp açıklığa kavuşturduğu bir konudur. Kengeşin görevleri ve diğer merak edilenler...

Kengeş Nedir?

Kengeş Nedir? bir an için eski Türklerin hayatına tanık olunduğu düşünülürse, bu topluluğun her ne kadar göçebe dahi olsa belli bir hıyerarşik sisteme ve yapıya sahip olduğu kolayca fark edilebilir. Eski Türklerde Kengeş önemli bir kişi ya da meslek grubu değildir. Peki ya İslamiyet öncesi eski Türklerde Kengeş ne demektir? Pek çok araştırmacı ve dil bilimci eski Türkçe hakkında çalışırken Kengeş kelimesinin üzerinde durmayı da ihmal etmemiştir. İçeriğin devamında Kengeş kelimesinin günümüz karşılığı ne? Konusunda detaylı bilgi verdik.

Kengeş Ne Demek?

Kengeş, Oğuz Türkleri tarafından kullanılan bir kelimedir ve bugünkü meclis ile eş anlamlı olarak düşünebilir. Her ne kadar Kengeş ile günümüz anlamındaki meclisin yapısında çok büyük farklılıklar olsa bile ikisi de en temel anlam bakımından birbirinden çok da farklı yapılar değildirler.

Kengeş denilen oluşum eski Türk devletlerinde ülkenin hem iç hem de dış meselelerinin tartışıldığı, hakanın yandaşlarından tavsiyeler aldığı ve devlet adamlarının hep beraber çeşitli konuları tartıştığı bir meclisti. Bu meclisin de doğal olarak belli başlı önemli görevleri bulunmaktaydı.

Kengeş Görevleri

Kengeş, aynı zamanda dernek, yığınak ve derim gibi pek çok farklı şekilde de ifade edilen bir yapıydı. 13. Yüzyıldan öncesinde ise bu toplantıların ismi genelde "toy" şeklinde bilinmektedir. Daha sonra Kengeş kelimesinin literatüre girmesiyle "toy" daha çok yemekli eğlenceleri anlatmak için kullanılan bir kelimeye evrilmiştir.

Kengeş, eski Türk Devletlerinde bir bakıma kurultay anlamı taşımaktaydı ve kengeşin genel görevleri arasında devletin yıkılmasını önleyici tedbirler almak vardı. Bu da eski Türk devletlerinin yapısında belli bir bürokrat grubunun bulunduğunu kanıtlar niteliktedir.

Danışma ve tavsiye vermek üzerine görevleri bulunan kengeşe üye olanlar dolaylı yoldan devletin geleceği hakkında ve devletin o an verdiği kararlar hakkında büyük söz ve önem sahibidirler.