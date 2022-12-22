Kıbrıs Adası, çok değerli kelebek türlerine ev sahipliği yapıyor

Aynı zamanda Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı da olan Prof. Dr. Özge Özden, "Kıbrıs, coğrafik konumu, iklimi ve bitki örtüsü açısından Akdeniz'in en önemli adalarından biri. Sahip olduğu zengin florasıyla çok değerli kelebek türlerine de ev sahipliği yapıyor. Son yapılan bilimsel araştırmalar, Kıbrıs'ta toplam 56 kelebek türü bulunmakta. Bu türlerden üçü ise adaya özgü olan endemik türlerden oluşuyor. Kıbrıs Çayır Esmeri (Cyprus Meadow Brown), Baf Mavisi (Paphos Blue) ve Kıbrıs Kızıl Meleği (Cyprus Grayling) kelebekleri dünyada sadece Kıbrıs adasında yer alıyor" diye konuştu.