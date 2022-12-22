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Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:33 Son Güncelleme: 22.12.2022 16:09

Kıbrıs Adası, çok değerli kelebek türlerine ev sahipliği yapıyor

Kıbrıs Kelebek Gözlem Koordinatörü Prof. Dr. Özge Özden, Almanya’nın Laufen kasabasında gerçekleştirilen 27 Avrupa Birliği ülkesinden 47 uzmanın bir araya geldiği Avrupa Birliği Kelebek İzleme Programı Toplantısına katıldı. Kıbrıs Kelebek Gözlem Koordinatörü de olan YDÜ Ziraat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Özge Özden, toplantıda Kıbrıs’taki kelebeklerin mevcut durumu ile ilgili bir de sunum gerçekleştirdi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kıbrıs Adası, çok değerli kelebek türlerine ev sahipliği yapıyor

Aynı zamanda Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdür Yardımcısı da olan Prof. Dr. Özge Özden, "Kıbrıs, coğrafik konumu, iklimi ve bitki örtüsü açısından Akdeniz'in en önemli adalarından biri. Sahip olduğu zengin florasıyla çok değerli kelebek türlerine de ev sahipliği yapıyor. Son yapılan bilimsel araştırmalar, Kıbrıs'ta toplam 56 kelebek türü bulunmakta. Bu türlerden üçü ise adaya özgü olan endemik türlerden oluşuyor. Kıbrıs Çayır Esmeri (Cyprus Meadow Brown), Baf Mavisi (Paphos Blue) ve Kıbrıs Kızıl Meleği (Cyprus Grayling) kelebekleri dünyada sadece Kıbrıs adasında yer alıyor" diye konuştu.

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Kıbrıs Adası, çok değerli kelebek türlerine ev sahipliği yapıyor
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