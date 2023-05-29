Kıbrıs kültürünün izleri sürüldü

Araştırmada; Kıbrıs'ın kendine özgü kültürünün oluşum aşamaları, ticari ve politik hayatın Kıbrıs sanatı üzerindeki etkileri ve geçmiş kültürler ile günümüz kültürü arasındaki bağı güçlendirmenin günümüz sanatına olan etkileri vurgulandı. Kıbrıs arkaik dönemine ait insan figürinlerini incelenerek ait oldukları toplumun yaşayış tarzı ve inanış şekillerine ait bilgilerin de araştırıldığı çalışmada, bu konuda en önemli veri kaynağı olan Metropolitan Müzesi'nin arkeoloji koleksiyonlarından faydalanıldı.

"Kıbrıs adası sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebi ile arkeologların, tarihçilerin, sanatçıların ve farklı disiplinlerden birçok araştırmacının ilgisini çekmiştir" diyen Yalovalı, bu dönemlerde, Yakın Doğu ve Mısır etkisinin görüldüğü imgelerden, Yunan imgelerine doğru bir geçiş yaşandığı sonucuna varıldığını anlattı. Selçuk Yalovalı, "Günümüz kültürün; geçmiş kültürlerin birikimleri ile yaşadığımız dönemin üretimlerinin bir araya gelmesiyle şekillenir. Dolayısıyla geçmiş kültürler ile günümüz kültürü arasındaki bağı güçlendirmenin, günümüz sanatının değerini de artırdığı sonucuna varılmıştır" dedi.