Kıbrıs Türk Edebiyatı ele alındı

Yoğun katılımla gerçekleşen panelde; Araştırmacı – Yazar Bülent Fevzioğlu, Kıbrıs Türk şiirinin önemli isimlerinden Pembe Marmara'nın hayat hikayesini "Kıbrıs Türk Edebiyatı'ndan Bir Hüzün Öyküsü" başlığı ile ele aldı. Polonya Krakow Jagiellonski Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Grażyna Zajac'ın ise "Polonya'dan Kıbrıs'a: Kıbrıs Türk Edebiyatı'na Bakış" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Şevket Öznur, Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk halkını yurt dışında tanıtmanın önemini vurgulayarak "Prof. Dr. Grazyna Zajac'nın bugüne kadar yaptığı Türkoloji çalışmaları Kıbrıs Türk Edebiyatı için çok önemli ve değerlidir. Kendisi adeta, Kıbrıs halkının ve kültürünün tanınması açısından bizim Polonya elçimiz gibi" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı – Yazar Bülent Fevzioğlu'nun da birçok başarıya imza attığını vurgulayan Prof. Dr. Şevket Öznur, "Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri olan Bülent Fevzioğlu, bugüne kadar birçok denemeye, şiire, besteye, araştırma kitaplarına imza atmıştır. Yeni akademik yılımızda; ülkemizin birçok değerli yazarlarını, araştırmacılarını, akademisyenlerini burada beraber ağırlayacağız. Eğitim, sadece sınıfta verilen derslerden ibaret değil. Bizler Kıbrıs'taki sosyal ve kültürel yaşamı da sizlere aktarmak istiyoruz" dedi.

Kıbrıs Türk Edebiyatı ile ilgili yaptığı çalışmalardan söz eden Krakow Jagiellonski Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü, Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Grażyna Zajac, Türk Edebiyatı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Grazyna Zajac, Krakow Jagiellonski Ünivertsitesi'nin yüksek lisans aşamasında Kıbrıs Türk Edebiyatı dersi verdiğini belirterek, "Bu dersin müfredat programında yer alması için çok çabaladım ve başardım. Bu derste; Kıbrıs Türk Edebiyatı Dönemlerinin Tasnifi, Kıbrıs Tarihi'nin En Önemli Olayları, Kıbrıs Türk Halk Edebiyatı, Divan ve Tekke Edebiyatı, ilk roman ve öykülerin doğuşu, çağdaş şiir, çağdaş nesir, seçilmiş köşe yazarları ve Kuzey Kıbrıs'taki turistik yerler gibi konuları ele aldık" dedi.

Panelin ardından; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum, panelin katılımcılarına plaket takdim etti.