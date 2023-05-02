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Kır Atın Yanında Duran Ya Huyundan Ya Suyundan Ne Demek?

Kır atın yanında duran atasözünün anlamı, toplumumuzda merak edilen konulardan biridir. Söz konusu atasözü, kişinin kiminle arkadaşlık ederse onun huylarından ve alışkanlıklarından etkileneceğini ifade eder. Bahse konu atasözü, toplumumuzda yaygın olarak kullanılan atasözleri arasında kabul edilir.

Kır Atın Yanında Duran Atasözünün Anlamı

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