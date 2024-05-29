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Haberler Eğitim Haberleri Kir Eş Anlamlısı Nedir? Kir Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 29.5.2024 09:47 Son Güncelleme: 29.5.2024 09:47

Kir Eş Anlamlısı Nedir? Kir Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Eş anlamlı kelimeler dilimize zenginlik ve çeşitlilik katan , yazılışları farklı fakat anlam yönünden aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimelere verilebilecek örneklerden biri de kir kelimesidir. Kir kelimesi genel anlamı ile yüzeylere yapışan, temizlenmesi gereken ve hijyenik olmayan birçok durum için kullanılabilir. Kir kelimesinin eş anlamlılarını kullanarak farklı kelimeler ile benzer anlamları elde edebilirsiniz. Kir eş anlamlısı nedir, kir kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımına göre farklı kelimeleri tercih edebilirisiniz.

Kir Eş Anlamlısı Nedir? Kir Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kir kelimesi somut anlamı ile TDK tarafından bir nesnenin veya vücudun üzerinde oluşan kir olarak tanımlanmıştır. Mecazi olarak ise utanılacak, istenmeyen bir durum olarak tanımlanır. Kir kelimesi eş anlamlıları ile de benzer olarak somut ve mecazi anlamlar oluşturacak şekilde kullanılabilir. Kir eş anlamlısı nedir, kir kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile farklı kelimeler tercih ederek oluşturulabilecek benzer anlamları görebilirsiniz.

Kir Eş Anlamlısı Nedir?

Kir kelimesinin pek çok farklı eş anlamlısı vardır. Pis, leke, çamur gibi kelimeler "kir" ile aynı veya benzer anlamlara gelebilecek şekilde kullanılabilir.

Kir Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Kir kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;

  • Giysilerindeki lekeler yıkanmasına rağmen temizlenmedi.
  • Yağmurdan dolayı ayakkabıları çamur içinde kaldı.
  • Bahçenin her köşesine pis çöpler birikmişti.
  • Arabanın camı kirden görünmüyordu.
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Kir Eş Anlamlısı Nedir? Kir Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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