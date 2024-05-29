Kir Eş Anlamlısı Nedir? Kir Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Kir kelimesi somut anlamı ile TDK tarafından bir nesnenin veya vücudun üzerinde oluşan kir olarak tanımlanmıştır. Mecazi olarak ise utanılacak, istenmeyen bir durum olarak tanımlanır. Kir kelimesi eş anlamlıları ile de benzer olarak somut ve mecazi anlamlar oluşturacak şekilde kullanılabilir. Kir eş anlamlısı nedir, kir kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ile farklı kelimeler tercih ederek oluşturulabilecek benzer anlamları görebilirsiniz.

Kir Eş Anlamlısı Nedir?

Kir kelimesinin pek çok farklı eş anlamlısı vardır. Pis, leke, çamur gibi kelimeler "kir" ile aynı veya benzer anlamlara gelebilecek şekilde kullanılabilir.

Kir Eş Anlamlısı Cümle İçinde Kullanımı

Kir kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerin cümle içerisinde kullanımını aşağıdaki gibi örneklendirebiliriz;