Kiralık Konak Romanının Olay Örgüsü - Kiralık Konak Roman İncelemesi, Özeti Ve Ana Fikri

Kitaptaki konuyu bir araya getiren olayların birbiri ile olan bağlantısına olay örgüsü ismi verilmektedir. Kiralık Konak romanı olay örgüsü Türk Edebiyatı derslerinde roman unsurları konusunda işlenen konular arasındadır. Bir romanın akademik açıdan özümsenmesi için o romanı okumak yetmez, romanın yapı unsurları hakkında fikir sahibi olmak gereklidir. Bizde siz kıymetli okurlarımız için içeriğimizde Kiralık Konak romanının yapı unsurları ve roman incelemesi hakkında bilgilere değindik.

Kiralık Konak Roman Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından Cumhuriyet'in kuruluş döneminde yazılan, 1922 yılında kitap olarak basılan Kiralık Konak isimli roman realist akımın örneklerinden biridir. Emekli bir bakan olan Naim Efendi, geleneklerine bağlı olan hakikatli bir adamdır. Büyüğü olduğu konakta kızı Sakine Hanım, damadı Servet Bey ve torunları Seniha ve Cemil ile birlikte yaşayan Naim Efendi'yi derinden sarsan bir olay yaşanır. Fazlaca serbest büyüyen torunu Seniha evlerine sürekli giden Hakkı Celis isimli şairle gönül ilişkisi kurar ancak bir yandan da Faik Beyle de ilgilenmektedir. Konakta bu haber balyoz etkisi hissettirir, en çok da Naim Efendi sarsılır. O sıralarda ülke 1. Dünya Savaşı ile cebelleşmektedir, bu durumun etkileri özellikle ekonomik etkileri konakta yaşayanları da etkilemektedir. Yaşanılan sıkıntılar arasında iyice elden avuçtan kayan Seniha günü birlik ilişkiler kurmaktadır, babası da hayli lüks düşkünü olduğu için kendi keyfi ile ilgilenmektedir. Kayınpederini hayli sıkıcı bulan damat Servet Bey konaktan ayrılır ve bir apartman dairesine taşınır, zaten oldum olası lüks ve konfora düşkün bir adamdır. Kızı Seniha da bu sıralarda zengin adamlarla gününü gün eder, hatta Avrupa'ya gider gelir. Tüm bu yaşanılan olaylardan dolayı hicap duyan Naim Efendi konağı kiralayıp kız kardeşinin yanına yerleşmek ister ancak konağa kiracı bulamaz.

Kiralık Konak Olay Örgüsü

Konakta yaşayan torunlardan Seniha sürekli çay partileri düzenleyip, kendisi gibi batı özentisi arkadaşları ile vakit geçirir. Bu partilere gelen konuklar arasında oldukça Avrupai tarza sahip olan Faik Bey'e aşık olan Seniha, halihazırda şımarık ve sahip olduklarını beğenmeyen bir kız olduğu için bunalıma girer. Bir yandan konağa sürekli gidip gelen Hakkı Celil isimli gençte Seniha'ya ilgi duymaktadır. Ancak Seniha yanıp tutuştuğu Avrupa hayalini gerçekleştirebilecek bir adamla evlenmek istemektedir. Bu gelgitli halleriyle bir Faik Bey bir Hakkı Celil ile yakınlaşır. Tüm bunlardan esasında rahatsız olan Naim Efendi torunlarını sıkmamak adına sessiz kalır, ancak damadı Servet Bey tüm sorumsuzluğunun suçunu kayınpederinin üzerine atarak kenara çekilir, lüks ve eğlence yaşantısına devam etmek için bir apartman dairesine taşınır. Bu sıralarda Seniha, ardında ailesini ve ümit verdiği iki adamı da bırakarak evden kaçıp Avrupa'ya gider. Konakta yapayalnız kalan Naim Efendi'nin tek arayıp soranı Hakkı Celil'dir ama bu da uzun sürmez çünkü Hakkı Celil cepheye gider. Yalnız kalmanın ve dağılan ailesinin özlemiyle iyice kötüleşen Naim Efendi konakta artık tamamen yapayalnızdır. Torunu Seniha Avrupa'dan döner dönmesine ancak kolunda yeni bir adamla, onunla evleneceğini açıkladığı an Hakkı Celil'in şehit olduğu haberi gelir. Seniha fazla umursar gibi gözükmez.

Kiralık Konak Romanı Ana Fikri

Henüz ait olduğu toplumun gelenek ve görenekleri öğrenememiş, kendini manevi yönden eğitememiş gençlerin alafranga hayata özentisinin ne gibi sorunlara yol açtığı ve bunların yanı sıra, kuşaklar arasında şiddetli çatışmaların bazen geri dönüşü olmayan uçurumlara neden oluyor olması romanın ana fikridir.