Kırç Nedir? Kırç Nasıl Oluşur, Ne Zaman ve Kaç Derecede Düşer?

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Kırç Nedir?

Kırç, özellikle kış aylarında, havanın sisli olduğu zamanlarda ağaç dallarının buz tabakası ile kaplanmasını ifade eder. Kırç kelimesini "donmuş sert kar" olarak da tanımlayabiliriz. Kırç, Türkçede çok kullanılan bir kelimedir. Kelimenin anlamını daha çok orta yaş üzeri kişiler bilir. Yeni neslin kelimenin anlamına hâkim olduğunu söyleyemez. Kullanım itibariyle de eski neslin bu kelimeyi daha çok kullandığı görülür.

TDK sözlüğünde de kırç kelimesinin anlamına yer verilmiştir. Söz konusu kaynakta kırç, "soğuk havalarda oluşan buz tabakası" şeklinde tanımlanmıştır. Kelimenin anlamını bilerek doğru şekilde kullanılması çok önemlidir.

Kırç Nasıl Oluşur?

Kırç oluşması için kış döneminde olunması ve havanın sisli olması gerekir. Bu tür havalarda ağaç dallarında buzlanma görülür. Kar yağmadan oluşan bu buz kütlesinin nedeni yoğunluk farkıdır. Söz konusu oluşumun kırağı ile karıştırıldığı da görülür. Kırağı da yoğunluk farkından kaynaklı oluşan, kar benzeri bir oluşumdur. Kırç ise daha çok buz tabakasına benzer. Ayrıca kırç daha çok ağaç dallarında oluşurken kırağı çim, çatı araba üzeri gibi alanlarda görülebilir.