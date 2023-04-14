Kırık Cam Teorisi Nedir? Psikolojide Kırık Cam Teorisi Örnekleri ve Hikayesi

Kırık cam teorisi nedir sorusu için psikoloji kaynaklarını incelemeniz daha doğru olacaktır. Psikolojide kırık cam teorisi örnekleri de sizlere yol gösterecektir. Konunun incelemesine kırık cam teorisi kime ait sorusu ile başlamak daha uygun olacaktır. Kırık cam teorisinin hikayesi de konunun merak edilen diğer konularından biridir. Söz konusu teori çok sayıda filme de konu olmuştur. Kırık cam teorisi hikayesi ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.

Kırık Cam Teorisi Nedir?

Kırık cam teorisi, Philip Zimbardo tarafından yapılmış bir deneyden esinlenerek ortaya çıkmış bir teoridir. Söz konusu teori bir çok filme de konu olmuştur. Filmler içinde konu ile ilgili en bilinen 1971 yılında çekilen Straw Dogs filmidir. Filmde, yeterli tedbirler alınmadığı zaman suçun çok hızlı ve kontrolsüz şekilde yayıldığı anlatılır.

Kırık cam teorisi, toplumda ortaya çıkan suçlara karşı yeterli tedbir alınmaması halinde suçun hızlı şekilde yayılacağı anlatılır. Teoriye kırık cam isminin verilmesinin nedeni de kırık camın tamir edilmemesi halinde kısa sürede kırığın büyük bir alana yayılacağı konusundan esinlenerek ortaya çıkmıştır.

Psikolojide Kırık Cam Teorisi Örnekleri

Psikolojide kırık cam teorisi ile ilgili çok sayıda örnekle karşılaşırsınız. Örneğin bir mahallede sürekli hırsızlık olayları yaşanmaktadır. Bu durum karşısında yasal otorite de herhangi bir önlem almamaktadır. Duyarsızlık karşısında gün be gün hırsızlık olaylarının arttığı da görülür.

Konuya diğer bir örnek de şudur: Şiddet olayları karşısında suçluya iyi hal indirimi ve ceza affı gibi uygulamalar toplumda infial yaratabilir. Bu tür uygulamalar suçun işlenmesinde caydırıcılığın yetersiz kalmasına neden olur. Konu ile ilgili çok sayıda örnek karşınıza çıkacaktır. Kırık cam teorisini yetersiz bulup eleştiren düşünürler de olmuştur.